Ekranizovana najbolja borilačka igra svih vremena: Netflix ponovo pokidao sa prvim trejlerom

Netflix je pri kraju serije bazirane na kultnoj borilačkoj igri Tekken, koja od 1994. godine drži igrače prilijepljene za ekrane i pravi žuljeve na palčevima.

Prvi trejler za seriju koja treba da nam stigne u drugoj polovini 2022. godine je baš onakav, kakvim ste ga zamišljali: pun borbi i akcije. Priča prati Jin Kazamu (a koga drugog?) na putu osvete koja ga vodi do The King of Iron Fist turnira.