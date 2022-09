Video klipovi GTA 6 igre procurili na internet

Na YouTube i drugim društvenim mrežama dijeli se preko 90 različitih klipova GTA 6 gameplay-a!

Izvor: Rockstar Games

Take-Two kompanija potvrdila je za The Verge da su procurili klipovi GTA 6 igre objavljeni tokom 18. septembra autentični i da su zatražili da svi budu skinuti.

Takođe, protiv svih koji su neovlašćeno postavili klipove na svoje kanale, sa kojih je deljenje po internetu krenulo biće tuženi ili na neki drugi način će snositi "određene posljedice", rekli su iz kompanije.

Procurilo je preko tri gigabajta video materijala, oko 90 video klipova, koji su se raširili po YouTube i društvenim mrežama, a odgovorni za ovo curenje su najavili da će uskoro objaviti i GTA 5 i GTA 6 source code, test build-ove i mnogo dodatnog materijala. Ovo curenje dovodi se u vezu sa hakovanjem Uber kompanije pre nekoliko nedjelja, ali to za sada nije potvrđeno.

Curenje već sad, izgleda, sadrži deo izvornog koda igre, što bi mogao biti veliki problem za Rockstar. Curenje izvornog koda predstavlja bezbjednosni rizik i shvata se veoma ozbiljno. To je jedan od razloga zašto je Half-Life 2 odložen još ranih 2000-ih, a nedavno je hakovanje CD Projekt Red-a izazvalo ogromna kašnjenja zakrpi i ekspanzija za Cyberpunk 2077 nakon lansiranja. Moguće je da će ovo curenje izazvati i kašnjenje za Grand Theft Auto VI.

Šta se vidi na GTA 6 video snimcima

Video klipovi dostupni na internetu prikazuju tačno ono što biste očekivali. Vidimo oba glavna lika u igri, vidimo dijelove Vice City-ja, jedan snimak pokazuje poboljšanu mehaniku pucanja, a jedan drugi mnogo poboljšan sistem pljačke.

Veliki deo snimaka ima meni za otklanjanje grešaka u igri (u jasnom prikazu) i iako grafika izgleda poboljšana u odnosu na GTA V, vredi napomenuti da je ovo prije-alfa verzija, tako da još nije ispjeglana do kraja i da taj deo tek predstoji. Mnogi aspekti igre bi se mogli promijeniti od ovog trenutka do lansiranja.

YouTube, Twitter, Reddit i Discord preplavljeni su klipovima iz GTA 6 igre koji potvrđuju ranije objavljene informacije da će igra prvi put u istoriji imati igrivog ženskog lika ravnopravnog sa muškim protagonistima.

Vice City Metro klip i drugi potvrđuju, isto tako, ranije objavljene glasine da će se GTA 6 odvijati u virtuelnoj replici grada Majamija tj. grada koji podsjeća na njega. Video materijal otkriva da je igra testirana na PlayStation konzolama, ali i PC konfiguracijama sa RTX 3060 Ti i RTX 3080 grafikama tj. na "mašinama ne starijim od dvije godine".

Da li će neki od ženskih glavnih likova izgledati kao jedan od ovih u galeriji?

Trenutno se Take-Two kompanija i Rockstar bave zahtijevima i upućivanjem istih svima koji su podijelili bilo koji video i mnogi već sad imaju "This video is no longer available due to a copyright claim by Take 2 Interactive" obavještenje i mada će posao biti vraški težak sigurni smo da će ubrzo svi biti sklonjeni.

Igra GTA 6, ako je vjerovati istim glasinama od ranije, daleko je od nas makar dvije godine i trebalo bi da se pojavi ili krajem 2024. ili tokom 2025. godine.