15 dana besplatnih igara (12/15): Borite se kao zec uz F.I.S.T.

Epic Games Store je za 26. decembar svojim korisnicima spremio F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch besplatnu igru.

Izvor: Nintendo / F.I.S.T.

Počeo je 12. dan Epic Games Store prazničnog darivanja igara, a svi koji vole platformere i dobru tuču u steampunk stilu će sigurno biti oduševljeni novim besplatnim naslovom - F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Nakon jučerašnjeg fijaska u kojem je Epic greškom poklanjao Death Stranding Director's Cut verziju umjesto osnovne igre, zbog čega je opšta navala ljudi oborila servere, ne očekujemo da će ista pomama vladati za ratobornim zecom, pa ne bi trebalo da bude problema tokom preuzimanja novog besplatnog naslova.

U stilu Metroid igre, ova 2.5D indi akciona igra prati put zeca Rejtona nakon što je njegov grad kolonizovan od strane zle legije. Nakon što su njegovi prijatelji uhapšeni, Rejton ponovo navlači svoju mehaničku šaku i na sve načine pokušava da se probije kroz horde neprijatelja, a vaš zadatak je da ga uspješno sprovedete kroz raznovrsne nivoe i ne dozvolite da njegovu šapu dušmani ponesu oko vrata.

F.I.S.T. je na Metacritic sajtu zaradio ocjenu 81/100 od strane kritičara i 7,1/10 od strane publike. Na Steam platformi je taj rezultat bolji, pa je ova igra ocijenjena pozitivno 89% puta od strane skoro 5.000 korisnika.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch je moguće besplatno pokupiti samo na Epic Games Store platformi, a to možete učiniti u naredna 24 sata, odnosno do 27. decembra u 17h, kada će Epic poklanjati novu igru.

(MONDO)