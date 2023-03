Da li ste spremni za novu The Lord of the Rings igru? Stiže uskoro!

Želite da se vratite u Tolkinov univerzum? Evo odlične prilike za to - uskoro izlazi The Lord of the Rings: Gollum.

Izvor: Daedalic Entertainment

Nakon odlaganja i perioda inkubacije, igra o Golumu iz Gospodara prstenova samo što nije stigla. Studio Daedalic Entertainmen je otkrio da će The Lord of the Rings: Gollum izaći 25. maja za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X, a vlasnici Switch konzola će morati da se strpe još malo.

Ukoliko niste upoznati sa radnjom ove igre, ona je smještena tokom prvih poglavlja Družine prstena, i donosi neispričanu priču o Golumovoj potrazi za prstenom. Kako naš "junak" nije borac, očekujte mnogo šunjanja i penjanja kako biste preživjeli, a značajna mehanika igre će biti i borba unutar Golumovog uma, gdje ćete birati da li želite da se prepustite tamnim iskušenjima ili da dozvolite da Smigol prevlada. Kako je igra inspirisana Piter Džeksonovom trilogijom, očekujte da naiđete na neke poznate likove.

Malo je reći da LOTR: Gollum kasni sa izlaskom. Igra je prvi put predstavljena 2019. godine i trebalo je da izađe 2021. Međutim, pandemija, problemi u razvoju i završni radovi su nas natjerali da se dobrano načekamo.

Uprkos ovim odlaganjima, novi datum izlaska možda ide u korist studiju. Te 2019. godine, Amazon-ova serija The Rings of Power je još uvijek bila u začetku, a posljednja igra smještena u Tolkinov univerzum - Middle-earth: Shadow of War - je već bila stara dvije godine. Ipak, kako je Amazon uspio da u potpunosti podijeli fanove svojom serijom, ne sumnjamo da su jedni željni bolje provedenog vremena, a da drugi gledaju kako da ubiju vrijeme do izlaska nove sezone.

(MONDO)