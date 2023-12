Ako do sada niste, besplatno ugrabite jednu od najboljih igara svih vremena

Peta besplatna igra u okviru prazničnog darivanja je naslov koji je Epic već poklanjao - Fallout 3: GOTY.

Izvor: Epic Games Store

Epic Games pokloni nastavljaju da pljušte, a besplatna igra za 23. decembar je Fallout 3: Game of the Year Edition. U pitanju je jedan od najboljih RPG naslova svih vremena, kojem se mnogi gejmeri iznova i iznova vraćaju, bez obzira što je lansiran pre 15 godina.

Ovo nije prvi put da Epic Games poklanja treći dio igre smještene u post-apokaliptični svijet - ko je bio redovan već je mogao da je preuzme 20. oktobra 2022. Prethodno, za "dž" su se dijelili i Fallout (1997), Fallout 2 (1998), Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001) i Fallout: New Vegas (2010).

Ipak, ukoliko niste imali priliku da je već preuzmete ili čak zaigrate do sada, ovo je odlična prilika. Uplovićete u svijet zatrovan radijacijom, skupljati čepove i boriti se protiv horde čudovišta na koja ćete naići u svojoj avanturu.

Izvor: Steam / Fallout 3: Game of the Year Edition

Kako je u pitanju Game of the Year Edition, a ne osnovna verzija igre, uz nju dobijate dodatan sadržaj, koji uključuje ovih pet DLC-ova:

Operation: Ancorage

The Pitt

Broken Steel

Point Lookout

Mothership Zeta

U redovnoj ponudi Fallout 3: Game of the Year Edition košta 19,99 evra, ali do 24. decembra u 17h časova može biti vaš za ravno 0 evra. Igru preuzmite na Epic Games Storu-u.

Pogledajte 03:07 Fallout 3: GOTY trejler Izvor: GOG Izvor: GOG

(MONDO)