Nekoliko pouzdanih insajdera je saopštilo da su od svojih izvora dobili potvrdu da se razvoj igre odvija po planu i da ne postoji razlog za njeno odlaganje

Izvor: YouTube / Rockstar Games

Najava mogućeg odlaganja najočekivanije video igre na svijetu brzinom munje se prošle nedelje proširila društvenim mrežama i gejming sajtovima, da bi se sada pojavila informacija da su glasine o odlaganju izlaska Grand Theft Auto 6 za 2026. godinu neosnovane.

Informacija o eventualnom odlaganju potekla je iz izvještaja objavljenog na blogu gejming sajta Kotaku, odakle se proširila dalje. Međutim, nedjelju dana kasnije, jedina zvanična informacija i dalje glasi da bi igra trebalo da izađe 2025. godine.

Nekoliko pouzdanih insajdera je saopštilo da su od svojih izvora dobili potvrdu da se razvoj igre odvija po planu i da ne postoji razlog za njeno odlaganje. Nešto slično je, potom, donekle potvrdio i novinar DŽejson Šrajer u članku koji je objavio Bloomberg.

Vidi opis Da li se GTA 6 zaista odlaže ili je cijela stvar malo prenaduvana? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 14 / 14

Donekle, zbog toga što tekst sugeriše ono što bi svakome ko je iole upućen u proces razvoja igara djelovalo očigledno. A to je da bi projekt veličine i kompleksnosti jedne GTA igre zaista mogao da doživi neočekivano odlaganje, što Rockstar Games-u svakako ne bi bio prvi put.

Ipak, za sada baš ništa konkretno ne upućuje na to bi GTA 6 mogao da "promaši" izlazak tokom 2025. godine, konstatuje HCL. Postoje samo indikacije da je Rockstar interno pomjerio termin izlaska igre sa početka 2025. prema kraju godine, najverovatnije za jesen.

Inače, Take Two i Rockstar Games nikada nisu ni objavili konkretan datum izlaska novog nastavka legendarne franšize Grand Theft Auto. Sve što je do sada objavljeno u vezi sa igrom je da "šestica" izlazi tokom 2025. godine.

BONUS VIDEO: