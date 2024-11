Diablo, Fallout, Heroes i druge kultne naslove možete da igrate na savremenim računarima – od sada do "zauvijek"

"Program očuvanja" igara omogućava da klasične igre "mogu da se igraju na modernim sistemima, čak i nakon što su njihovi programeri prestali da izdaju podršku za njih"

Izvor: GOG

Internet prodavnica video igara – Good Old Games, popularna po skraćenici GOG, nedavno je pokrenula "Program očuvanja" (GOG Preservation Program) starih igara za PC računare.

Cilj ovog projekta je da igračima omogući da neke od najpoznatijih i najpopularnijih igara od prije nekoliko godina ili nekoliko decenija i danas mogu da igraju na savremenim mašinama.

"Program očuvanja" igara omogućava da klasične igre "mogu da se igraju na modernim sistemima, čak i nakon što su njihovi programeri prestali da izdaju podršku za njih", navode iz GOG-a.

Ove igre dolaze bez DRM-a (skr. Digital rights management), odnosno bez zaštite autorskih prava za digitalne medije, i imaju namjensku tehničku podršku od strane GOG-a, koja će igračima pomoći da riješe moguće probleme prilikom instaliranja i/ili igranja klasičnih naslova.

GOG Program očuvanja igara Izvor: YouTube / GOG

GOG je do sada, u okviru programa, prikupio oko 100 gejming klasika, među kojima su kultni naslovi kao što su: Deus Ex, Diablo, Jagged Alliance, System Shock 2, Fallout New Vegas, Resident Evil ili Heroes of Might and Magic...

Lista igara će svakao u narednim mjesecima biti dopunjavana, nakon što one prethodno prođu detaljno testiranje kvaliteta. U GOG-u to smatraju ključnim preduslovom da bi neki naslov mogao da bude uvršten u "Program očuvanja" i sačuvan od zaborava.

GOG "Programu očuvanja" klasičnih videoigara možete PRISTUPITI OVDJE.

(MONDO/SmartLife)