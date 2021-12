Vaš omiljeni TV sadržaj je uvijek sa vama - TV To Go

Besplatna usluga uz svaki m:tel TV paket

Izvor: m:tel

Televizija za ponijeti, TV To Go je odlična opcija posebno za vrijeme novogodišnjih praznika kada niste kod kuće ili kad ukućani žele da gledaju različite sadržaje u isto vrijeme.

Uslugu TV To Go dobijate uz bilo koji m:tel TV Paket, mobilni internet saobraćaj koji se koristi u okviru ove usluge se ne tarifira, odnosno – besplatan je, a TV To Go je dostupan na teritoriji BiH.

Dodatni ekran izaberite na tabletu, računaru ili mobilnom telefonu tako što ćete instalirati besplatnu aplikaciju koju možete preuzeti putem PS/MAC aplikacije, Google Play prodavnice ili App Store-a. Rukovanje aplikacijom je krajnje jednostavno i veoma pregledno.

Ukoliko još uvijek niste isprobali ovu korisnu m:tel uslugu, vrijeme je da to učinite!

Za sve one koji vole televiziju za ponijeti, preporučujemo tablet Alcatel 1T 10 WiFi ili tablet Lenovo Tab E7 koje u m:tel prazničnoj ponudi možete kupiti za samo 1 KM.

Za više informacija pozovite korisnički servis 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba.