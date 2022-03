Završen peti Regionalni app izazov

Timovi iz BiH ove godine dobili čak dvije nagrade na Regionalnom app izazovu!

Izvor: m:tel

Najboljim programerima proglašeni su timovi iz Modriče, Sente, Podgorice i Banjaluke. Pobjednicima će biti uručene nagrade u vidu vrijedne informatičke opreme!

Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, kao članice Telekom Srbija grupe, organizovale su peto po redu takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje „Regionalni app izazov“. I ove godine, zbog epidemiološke situacije, pobjednici nacionalnih takmičenja su svoje aplikacije predstavili putem video-konferencije.

Nakon što je svoje aplikacije predstavilo ukupno petnaest timova srednjoškolaca iz tri zemlje stručni žiri je kao najbolje regionalne aplikacije proglasio: Dnevnik pčelarstva, tima “Widgetry” iz Srednjoškolskog centra „Jovan Cvijić“ Modriča, 6Sense, tima “Mirage” iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ Podgorica i SmartWater, tima “GardenerZ” iz Gimnazije sa domom učenika za talentovane učenike ”Boljai” – Senta. Specijalna nagrada za inovativnost „Snaga inovacije - Igor Osmokrović“ ove godine pripala je timu „Fokus pokus“ iz Gimnazije Banja Luka i njihovoj aplikaciji SteamGate.

Iz zemlje domaćina, u ime m:tel-a Crna Gora, učesnike, mentore i žiri, putem video-poruke, pozdravila je izvršna direktorka Tatjana Mandić, koja je tom prilikom rekla da je važno da još na početku profesionalnog razvoja ovi mladi ljudi imaju pravu podršku, te da su shodno tome vrata kompanije m:tel za njih uvijek otvorena.

Izvor: m:tel

Takmičarima i organizatorima Regionalnog app takmičenja obratio se i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, koji je rekao:

"Telekom Srbija grupa posvećena je tehnološkim inovacijama, i raduje nas da u generacijama mladih koje učestvuju u konkursu, možemo svaki put da vidimo nove nade i velike talente, kao i to da ste svi spremni za budućnost koja nas očekuje, u kojoj će upravo inovativno razmišljanje doprineti dodatnom razvoju društva i našeg regiona".

On je dodao i to da Telekom Srbija grupa u okviru projekata na polju društvene odgovornosti daje podršku mladima da unaprijede svoje znanje, dodatno razviju svoje sposobnosti, omoguće sebi slobodu u izboru karijere i u budućnosti lakše dođu do željenog posla.

Pobjednik ovogodišnjeg Regionalnog app takmičenja iz BiH je Andrej Vujić, učenik trećeg razreda Srednjoškolskog centra „Jovan Cvijić“ iz Modriče, koji je svojom aplikacijom Dnevnik pčelarstva, oduševio ovogodišnji žiri i zasluženo se našao na vrhu.

"Na ovogodišnjem takmičenju konkurencija je bila izuzetno jaka, te čestitam svim učesnicima, a posebno pobjednicima. Učestvujem drugu godinu zaredom i mnogo sam napredovao u odnosu na prošlu godinu. App takmičenje je izvanredna prilika da mladi programeri pokažu svoja znanja, razmijene iskustva sa ostalim mladim progamerima iz regije kao i da unaprijede postojeća znanja", rekao je Andrej Vujić.

Čestitku na uspjehu svim učesnicima, poslala je i Jelena Trivan, generalna direktorka m:tel-a BiH, koja je zahvalila svim takmičarima na učešću i izrazila zadovoljstvo što Telekom Srbija grupa realizuje ovu kreativnu priču.

"Drago mi je što Telekom, kao grupacija u čitavom regionu radi s mladim ljudima, što im pruža šansu da pokažu svoju viziju i svoje znanje u IT tehnologijama i što ćete vi sa ovim svojim proizvodima, za koja smo pomogli da do njih dođete, moći da konkurišete na nekom velikom i svetskom tržištu. Naravno da bismo voleli da vas zadržimo kod nas, u našim kućama, m:tel-u ili Telekomu Srbije ili m:tel-u Crna Gora, svejedno, ali bi nam bilo jednako veliko zadovoljstvo da postanete neka velika imena u svetskoj IT ili telekomunikacionoj industriji i da se setite da smo mi bili ti koji su vam pružili ruku", poručila je Jelena Trivan.

Specijalna nagrada koja se svake godine dodjeljuje timu za naročitu inovativnost aplikacije, ovoga puta pripala je timu iz Gimnazije Banjaluka. Nikolina Gatarić, Sava Malinović i Nikola Vujković, učenici su četvrtog razreda, a o takmičenju i aplikaciji kojom su zaslužili ovu prestižnu nagradu kažu:

"Ovogodišnje App takmičenje zaista je bilo izazov za naš tim posebno jer smo željeli da isprobamo rad sa novim tehnologijama. Isprobavanje novih stvari uvijek nosi rizik, ali u našem slučaju taj rizik se isplatio i na svoju aplikaciju smo izuzetno ponosni. Drago nam je da je i stručni žiri prepoznao inovativnost našeg projekta i dodijelio nam specijalnu nagradu za inovativnost, koja za nas predstavlja značajno priznanje".

Predstavnici Telekom Srbija grupe su izrazili zadovoljstvo zbog velikog interesovanja za Regionalni app izazov, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, uprkos otežanim radnim uslovima zbog epidemiološke situacije. Na ovaj način je pokazana želja i odlučnost naših srednjoškolaca da sve što su naučili u školi primijene i u praksi i da daju gotova IT rješenja koja olakšavaju svakodnevni život.

Glavna nagrada za pobjedničke timove je vrijedna informatička oprema, dok će članovi tima koji je žiri ocijenio kao nainovativniji, dobiti prestižne mobilne telefone.

Kompanije u okviru Telekom Srbija grupe, nastavljaju sa podrškom svim mladim talentovanim ljudima, kroz društveno odgovorne projekte poput ove i sličnih aktivnosti koje promovišu prave vrijednosti.

(MONDO)