Brzo i lako dopuni m:tel prepaid broj online

Budi digitalan i iskoristi VISA/MasterCard/Maestro platne kartice za dopunu koja radi 24 časa dnevno.

Izvor: SeventyFour/iStockphoto

U bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta, možete dopuniti Dopuna ili Kombinuj račun putem interneta, odnosno m:tel web sajta.

Račun možete dopuniti brzo, lako i bez naknade u samo dva koraka. Za to će vam biti potrebna samo VISA ili MasterCard ili Maestro platna kartica bilo koje banke.

Jednostavno, izaberite karticu Dopuni se na sajtu www.mtel.ba, te unesite broj telefona, email adresu i iznos koji želite da uplatite na uneseni Dopuna ili Kombinuj broj. Klikom na dugme Plati karticom, otvoriće vam se polje u koje treba da unesete podatke s platne kartice, i to je sve!

Ukoliko do sada niste isprobali ove m:tel on line usluge, preporučujemo vam da to učinite prvom prilikom. Jer nakon što se lično uvjerite koliko je jednostavno, vrlo brzo će za vas to postati uobičajen ili jedini način plaćanja.

Sve informacije o m:tel Dopuna i Kombinuj tarifama možete dobiti 24 časa putem besplatnog broja telefona 066 10 10 10.