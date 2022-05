Mnogo smijeha u vašim domovima obećavaju dva sjajna sitkoma na kanalu Superstar TV

Superstar TV od 19. maja premijerno prikazuje novu seriju "Zbornica", ali i nove nastavke serije "Aviondžije"

Od 19. maja, radnim danima od 21.00 časova na kanalu Superstar TV pratite novi sitkom „Zbornica“ u produkciji Telekoma Srbija i produkcijske kuće Atos film.

Serija "Zbornica" nam otkriva ono što smo kao djeca željeli da saznamo, a to je – šta se dešava u "službenim prostorijama" škole? Tamo su svi ti ozbiljni, strogi, i ponekad smiješni ljudi –slobodni, lišeni brige o tome šta mi o njima mislimo. Kroz ovaj sitkom od pedeset epizoda imaćemo priliku da vidimo kakvi su oni zaista. A kakvi su to oni? Obični, zabrinuti, ambiciozni, smiješni, uplašeni, sitničavi, veseli, a prije svega – dragi ljudi. Lako se posvađaju, još lakše pomire, spremni na razne kalambure, neumorni u međusobnim raspravama, skloni svakakvim nestašlucima, smijehu, ali i pretjeranim brigama, izuzetno radoznali… jel vam to liči na nekog? Naravno – na djecu! Djeca idu u školu, završe je… onda se zaposle, i sastaju se na godišnjicama male i velike mature.

Ovi ljudi nikad nisu otišli iz škole. Ostali su zauviek djeca! Kada se odrasli ljudi ponašaju kao djeca to obećava mnogo smijeha svim generacijama. Djeca će imati priliku da se nasmiju svojim nastavnicima, a odrasli sebi, i onom dječijem u sebi.

Uloge tumače: Zoran Cvijanović, Nebojša Ilić, Miloš Samolov, Jovana Balašević, Katarina Žutić, Anka Gaćeša, Dejan Lutkić, Đuro Brstina, Gorica Popović, Paulina Manov, Marko Nikitović i drugi. Scenario potpisuje Vladimir Đurđević, a režija 50 epizoda povjerena je mladom reditelju Đorđu Stanimiroviću.

Istovremeno, od 19. maja, radnim danima od 20.00 časova na vaše ekrane vraća se i sitkom "Aviondžije".

U novih 48 epizoda 3. i 4. sezone ovog uspješnog sitkoma očekuju nas potpuno drugačije i nove okolnosti za stare likove, ali isto tako i nove avanture sa glumačkim pojačanjem. Ne samo da će se neki rastati, neki biti zajedno, neki možda ponovo zajedno, nego ćemo ispratiti i razvoj likova i dinamiku različitih međusobnih odnosa.

Očekujte puno smijeha, posadu kakvu do sada niste imali priliku da vidite, toliko uzbudljivu i drugačiju da ćete poželjeti da letite sa njima i u realnosti.

Uloge tumače: Duško Radović, Sofija Juričan, Marjan Todorović, Bojana Kovačević, Mladen Sovilj, Dunja Stojanović, Teodora Bjelica, Ivan Đorđević, Marija Babić i drugi.

