ON TV novi naziv za zabavu

Pratite TV sadržaje online putem mobilnog telefona ili tableta bilo gdje u BiH

Izvor: m:tel

Znate li da svoje omiljene TV sadržaje, možete da gledate i online? Kako? Uz ON TV.

ON TV je m:tel online televizija koju možete da gledate putem svog mobilnog uređaja (telefona ili tableta) bilo gdje na prostoru BiH. ON TV možete da gledate kao korisnik m:tel mobilne mreže, ali i kao korisnik svih ostalih mobilnih mreža u BiH, ali i putem WiFi-ja, uz važnu napomenu da korisnicima m:tel-a ova usluga ne troši dodatni net.

ON TV je i novi naziv za zabavu. Zašto? Zato što ćete putem ON TV-a moći da uživate u svim najvažnijim sportskim sadržajima. Ljubitelji filmova i serija od sada će svoje omiljene sadržaje moći gledati i na ovaj način. Recimo dok čekate u redu, ili želite da prekratite vrijeme u busu, pa i dok odmarate u parku, sada to možete da učinite uz svoj omiljeni TV sadržaj.

Pored svega ovoga, i ako propustite neki od sadržaja tu je dobro poznata m:tel TV funkcionalnost gledanja propuštenog sadržaja do 72 časa unazad koju možete koristiti i uz ON TV, ali i ona opcija pauziranja kad trebamo zaviriti u frižider ili gledanje sadržaja ispočetka, ako smo zakasnili.

Tu je i opcija snimanja kao i mogućnost istovremenog gledanja sadržaja na više uređaja. Dakle za sve članove porodice zagarantovana je zabava u isto vrijeme. Uz ON TV nema svađe oko daljinskog upravljača.

Dovoljno je da posjedujete pametni telefon ili tablet, kvalitetnu internet vezu, skinete aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery i uživate u više od 120 najboljih TV kanala sa sportskim, filmskim, serijskim, dječijim, muzičkim i informativnim sadržajima.

Za više informacija pozovite 0800 50 000, posjetite ontv.ba ili mtel.ba i iskoristite promo period do kraja novembra.

(MONDO)