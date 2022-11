m:tel App takmičenje ulazi u drugu fazu!

Prva faza m:tel App takmičenja završava 25. novembra 2022. godine, do kada su srednjoškolci iz BiH imali priliku da pošalju svoje prijave za ovo takmičenje.

Izvor: mtel.ba

Takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje koje organizuje kompanija m:tel već šestu godinu zaredom, ulazi u svoju drugu fazu. Ta faza podrazumijeva slanje gotovih aplikacija, nakon što su u prvoj fazi poslali svoje prijave i opis osmišljenih aplikacija.

’Lansiraj svoju ideju’ je već prepoznatljiv moto takmičenja u izradi aplikacija za srednjoškolce, kako u BiH, tako i u Srbiji i Crnoj Gori, budući da ima regionalni karakter. Do sada je na ovom takmičenju učestvovalo više od 120 učenika iz BiH, a svake godine pet timova osvojilo je vrijedne nagrade. Svakako, pored nagrada, ti timovi osvajali su i mogućnost da se takmiče regionalno, pa su se susretali sa vršnjacima koje zanimaju iste teme.

„Ove godine takmičenje će biti još zanimljivije, jer je još veći broj pristiglih prijava, ali i škola iz kojih zainteresovani srednjoškolci dolaze. Po onome što smo do sada imali priliku da vidimo, biće to veoma ozbiljne aplikacije, vođene kreativnim i inspirativnim idejama“, rekla je Sandra Stanić, glavni saradnik za društvenu odgovornost kompanije m:tel.

Ona je dodala da pored vrijednih nagrada i prilike za druženje srednjoškolaca iz tri zemlje na regionalnom takmičenju, izuzetan značaj ovog takmičenja predstavlja motivacija srednjoškolaca da razmišljaju kreativno, da usavršavaju svoje talente i znanje iz oblasti koja je veoma atraktivna danas, poput programiranja.

„Očekujemo i ove godine aplikacije temeljene na modernim tehnologijama, kao i ideje koje mogu da poboljšaju život ljudi, što je jedan od bitnih faktora koje uzimamo pri odlučivanju o najboljim aplikacijama – društveno odgovorni aspekt“, rekla je Sandra Stanić.

Druga faza takmičenja traje do 27. januara 2023. godine i do tada je potrebno da na adresu kompanije m:tel pristignu gotove i funkcionalne aplikacije, koje će biti ocijenjene i rangirane. Prvih do pet aplikacija će ući u narednu fazu takmičenja, a to je Regionalni App izazov.