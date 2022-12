m:tel IPTV je pripremio dobre filmove

Televizijski kanal Epic Drama nam donosi istorijsko dramsko ostvarenje, film “Sisi”, koji je na programu u subotu, 3.12.2022. godine u 21.00 časova.

Ona je ikona, carica i legendarna ljepotica: Sisi, prva evropska superzvijezda. Njezina ljubav prema slobodi i nade da će Habsburškoj monarhiji podariti blaže lice opčinjavali su Evropu. Ovo je istinita priča prepuna intriga i čežnje. Kao bezbrižna tinejdžerica, Sisi se do ušiju zaljubi u moćnog i poželjnog čovjeka, no on ima skrivenu mračnu i opasnu stranu. Bila je to ljubav koja se nije trebala dogoditi. Sisi mora donijeti odluku i prihvata izazov. Priča je to o sazrijevanju, o nestašnoj djevojci koja postaje samouvjerena moderna žena i mora donositi teške odluke, nositi se s gubitkom i povrh svega ispuniti svoju ulogu kao carica…