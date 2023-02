mtel i ovo godine podržao obilježavanje Dana sigurnijeg interneta

Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day - SID) je međunarodni dan koji se na inicijativu Evropske komisije i Centra za sigurni internet globalno obilježava već 20 godina, a promovišu ga brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medija, politike i telekomu

,,Zajedno za bolji internet" ("Together for a better internet") slogan je ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta koji će se održati 7. februara, kroz već tradicionalno takmičenje za učenike osnovnih i srednih škola Bosne i Hercegovine na temu sigurnosti na internetu.