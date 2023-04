Premijera nove mini serije „Ljubav i smrt“ na HBO Max platformi

Premijeru nove Max original mini serije „Ljubav i smrt“ premijerno pogledajte 27. aprila na HBO Max striming platformi

Od izvršnih producenata serije „Nevine laži“ i „Slom“ stiže nam nova Max Original mini serija „Ljubav i smrt“ (Love & Death), u kojoj glume Elizabet Olsen i Džesi Plemons.

Premijera serije je 27. aprila na HBO Max striming platformi, kada u ponudu dolaze prve tri epizode, a novi nastavci dolaziće četvrtkom.

Ova mini serija, koju je napisao Dejvid E. Keli, a režirala Lesli Linka Glater, je istinita priča o Kendi i Pet Montgomeri, kao i o Beti i Alanu Goru - dva bogobojažljiva para koji uživaju u životu u malom teksaškom gradu, sve dok vanbračna afera ne navede nekoga na zločin.

U glavnim ulogama su Elizabet Olsen, Džes Plemons, Lili Rejb, Patrik Fadžit, Kristen Riter, Tom Pelfri, Kir Gilkrist i Elizabet Marvel.

Serija je inspirisana knjigom „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs“ i serijom članaka iz Texas Monthly - ja („Ljubav i smrt u silikonskoj preriji, I i II dio).

