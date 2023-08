Mtel obilježio krsnu slavu kompanije

Tradicionalno okupljanje povodom krsne slave, Svetog proroka Ilije, čije je obilježavanje obnovljeno prošle godine, kompanija m:tel je ove godine upriličila u manastiru Osovica.

Izvor: mtel

Poštujući tradiciju, kulturu i vrijednosti svog naroda, kompanija m:tel je i ove godine, 2. avgusta, proslavila krsnu slavu kompanije Svetog proroka Iliju. U manastiru Osovica, opština Srbac, ovim povodom okupili su se najbliži saradnici i prijatelji kompanije, a svojim prisustvom svečanost su uveličali i Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, generalni konzul Republike Srbije u Banjaluci Miloš Vujić, te direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Draško Milinović.

Kao domaćin krsne slave, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan izrazila je zadovoljstvo što je i ove godine proslava ovako važnog dana upriličena u prelijepom manastirskom ambijentu, ovoga puta manastira Osovica.

„Sveti Ilija je bila tradicionalna slava ove kompanije osnovane u ratno vreme da bi se pre 13 godina prekinulo sa obeležavanjem. Novo rukovodstvo Telekoma Srpske obnovilo je tradiciju obeležavanja Sv. Ilije i odlučilo da svake godine to bude u drugom manastiru kao i da se sredstva namenjena proslavi doniraju manastiru. Razlog zašto smo odabrali baš ovaj manastir je jedna lepa inicijativa koja je u meni izazvala divljenje, a to je inicijativa za podizanje spomenika ženama, majkama, suprugama, kćerima i sestrama i njihovom žrtvovanju za državu i porodicu jer one i jesu bile stub društva svih ovih godina. Mi želimo da odamo počast ovom delu i sa svojim skromnim darom pomognemo u realizaciji ove prelepe inicijative“, u svom govoru istakla je generalni direktor kompanije m:tel, Jelena Trivan.

Starješina ovog manastira, iguman Teofil izrazio je zahvalnost na odabiru manastira Osovica i donaciji, te čestitao slavu svim zaposlenima kompanije m:tel.

Nakon osveštanja slavskog kolača u manastirskoj crkvi, upriličen je i slavski ručak u manastirskom kompleksu. Jelena Trivan je ovom prilikom igumanu manastira Osovica uručila donaciju kompanije m:tel, za izgradnju spomenika majkama, čija izrada je u toku. Po riječima igumana Teofila, ovaj spomenik treba da pošalje snažnu poruku da je porodica najsvjetliji i najvažniji izvor svakog dobra.

Poštovanje krsne slave, odnosno običaja i neprolaznih vrijednosti koje vijekovima žive u našem narodu, predstavlja poštovanje naše istorije, porodice i prijateljstava. Sve je to kompanija m:tel utkala u svoj korporativni identitet, živeći na principima njegovanja tradicije.

Čestitku povodom obilježavanja slave rukovodstvu i zaposlenima kompanije m:tel uputio je i predsjednik RS Milorad Dodik.