Serijali „Drugi svjetski rat: Invazija na Italiju” i „Zabranjena istorija” na National Geographic u okviru m:tel IPTV-ja

Da li istoriju zaista pišu pobjednici?

Izvor: Tailor PR

Tokom dva utorka, 15. i 22. avgusta od 22.00 časa gledaoci kanala National Geographic u okviru m:tel IPTV-ja imaće priliku da pogledaju dvodijelni dokumentarni serijal „Drugi svjetski rat: Invazija na Italiju”, koji će nam rasvijetliti niz događaja kojima je otpočelo savezničko oslobođenje Italije od nacističke vlasti.

Primirjem Kraljevine Italije koje je sa saveznicima potpisano 3. septembra 1943, stvoreni su zvanični uslovi za objavu kapitulacije koja je proglašena 8. septembra 1943. Samo mjesec kasnije Kraljevina Italija objavila je rat Nemačkoj, a naredne dvije godine italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije protiv njemačkih trupa, kako u Italiji, tako i na okupiranim teritorijama u Jugoslaviji, Albaniji, Grčkoj i Francuskoj. Bio je to izuzetno važan događaj, s obzirom na to da su kapitulacijom Italije sile Osovina ostale bez ključnog člana svoje koalicije, a zapadni saveznici dobili uporište u kontinentalnoj Evropi odakle su mogli da ugroze Njemačku. Nakon pobjede nad njemačkim i italijanskim jedinicama na sjeveru Afrike, saveznici kreću u invaziju na Italiju. Od prvih iskrcavanja na Siciliji 1943. do posljednjih bitaka u italijanskim planinama u aprilu 1945, ovaj serijal prikazuje krvavu borbu na osnovu svjedočenja vojnika koji su se borili na ovom zaboravljenom frontu.

Da li su baš sve teorije zavjere puka nagađanja i plod bogate mašte zaljubljenika u legende i mitove koji se uz malo manipulacije činjenicama lako mogu posmatrati kao skrivene istine? Upravo ovo pitanje u šestodijelnom jednočasovnom dokumentarnom serijalu „Zabranjena istorija” sebi postavlja istoričar i istraživač Džejmi Tekston.

U serijalu koji se na kanalu National Geographic emituje od 17. avgusta,nedjeljom od 21.00 čas, saznaćemo da li zaista postoji ona druga istorija, skrivena od ljudi iz ko zna kakvih i čijih namjera i razloga. Da li istoriju zaista pišu pobjednici? Tekston iz epizode u epizodu, držeći se isključivo naučno verifikovanih izvora i činjenično provjerljivih dokaza, pokušava da otkrije istinu o misterijama zapisane, ali i istorije zasnovane na predanjima. On izučava drevne relikvije, izgubljena blaga, teorije zavjere i mitove o izgubljenim civilizacijama. Jesu li ove priče namjerno izbačene iz udžbenika istorije? I da li ima istine o mitovima koji traju već vjekovima, skrivene među poznatim i prihvaćenim istorijskim tekstovima. Je li nam zabranjena istorija sve vrijeme pred očima, i kako da pronađemo ključ za njeno razumijevanje?