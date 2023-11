Od 27. novembra - m:tel na novoj lokaciji u Tuzli

Od ponedjeljka - novu poslovnicu m:tel-a potražite u Tuzli

Izvor: m:tel

"Obavještavamo sve m:tel korisnike iz Tuzle i okoline da nas od ponedjeljka 27. novembra možete potražiti u novoj poslovnici, na adresi Mehmedalije Maka Dizdara bb, lamela C-1, stambeno – poslovnog objekta C, u naselju Stupine", saopšteno je iz kompanije m:tel.

"Na novoj i atraktivnoj lokaciji bićemo vam još više na raspolaganju za sve m:tel usluge", dodaju i poručuju:

"Posjetite nas radnim danima u vremenu od 08.00 do 20.00 časova i subotom od 08.00 do 15.00 časova. Sve poslovne korisnike očekujemo radnim danima u terminu od 08.00 do 16.00 časova".

Zbog preseljenja na novu lokaciju, trenutna poslovnica u Tuzli, na adresi Univerzitetska 16 neće biti otvorena u petak, 24. novembra.

Kontaktirajte m:tel putem telefona 035/488-900 ili putem mejl [email protected], a sve o m:tel uslugama i aktuelnim ponudama možete pronaći na adresi www.mtel.ba.

Hvala vam na povjerenju!

