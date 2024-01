Rezervišite svoj novi telefon iz fantastične Galaxy S24 serije

Naručite Galaxy S24 sa dvostruko više memorije po cijeni osnovnog modela!

Kao nikada prije, na velikom ekranu Galaxy S24 telefona sa najvećom rezolucijom na Galaxy uređaju, koristite moćnu vještačku inteligenciju pri pretraživanju, prevođenju, pretvaranju glasovnih snimaka u tekst ili uređivanju fotografija.



Sa pravom snagom megapiksela, snimite fotografije visoke rezolucije koje će izdržati test vremena u godinama koje dolaze. Snimajte fotografije sa živopisnim detaljima na većoj udaljenosti zumiranja nego ranije.



Fenomenalna Samsung Galaxy S24 serija premijerno je predstavljena 17. januara ove godine a već sada ove modele možete naručiti prije svih i to sa dvostruko više memorijskog prostora po cijeni osnovnih modela, sa uštedom i do 240 KM.



Kao privatni ili poslovni m:tel korisnik, rezervišiite i kupite Galaxy S24 i dobićete 8/256 GB po cijeni modela od 8/128 GB. Ako se odlučite za Galaxy S24+ ili Galaxy S24 Ultra dobićete 12/512 GB po cijeni odgovarajućih modela od 12/256 GB.



Požurite, ova ponuda traje do 30. januara ove godine ili do isteka zaliha!



Krenite u novu Galaxy AI eru i iskoristite potpuno nove nivoe kreativnosti, i mogućnosti vašeg novog pametnog telefona iz Galaxy S24 serije.