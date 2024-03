Premijere na HBO i HBO Max platformi

Premijere serija i filmova u martu

Izvor: m:tel

U martu na HBO i HBO Max kanalu premijerno ćete moći pogledati novu Max original seriju „Djevojke u predsjedničkoj kampanji“, srpsku kriminalističku dramu „Kljun“, hit film „Vonka“, akcioni film o vodenom superheroju Akvamenu, kao i mnoge druge sadržaje.

Ne propustite i premijeru nove HBO original mini serije „Režim“ s dobitnicom Oskara Kejt Vinslet u glavnoj ulozi koju smo vam preporučili.

Film „Vonka“ (Wonka), fantaziju mješavine magije i muzike moći ćete gledati od 8. marta na HBO Max striming platformi.

S Timotejem Šalameom u glavnoj ulozi, ovaj živopisan i inventivan spektakl upoznaće nas s mladim Vilijem Vonkom prepunim ideja i odlučnim da promijeni svijet. Zasnovan na izvanrednom liku iz „Čarlija i fabrike čokolade“, jedne od značajnijih knjiga za djecu Roalda Dala, film „Vonka“ donosi nam čudesnu priču o tome kako je najveći svjetski pronalazač, mađioničar i proizvođač čokolade postao voljeni Vili Vonka kakvog danas znamo.

Seriju „Djevojke u predsjedničkoj kampanji“ (The Girls on the Bus) moći ćete gledati od 14. marta na HBO Max striming platformi.

Inspirisana poglavljem iz bestselera „Chasing Hillary“ bivše dopisnice Njujork Tajmsa, Ejmi Čozik, ova komična drama slijedi likove četiri novinarke koje prate svaki potez na paradi manjkavih predsjedničkih kandidata, dok usput pronalaze prijateljstvo, ljubav i otkrivaju skandale. Serija je usredsređena na živote i odnose ovih novinarki.

Akcioni film „Akvamen i izgubljeno kraljevstvo“ (Aquaman and the Lost Kingdom) je već dostupan na HBO Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 17. marta od 20 časova.

Džejson Momoa ponovo igra vodenog superheroja Artura Karija, odnosno Akvamena. Miran život koji vodi, kao kralj Atlantide i glava porodice, prestaje kada se ponovo pojavi njegov stari neprijatelj Crna Raža.

Ovaj put moćniji je nego ikad i želi da osveti svog oca i uništi sve što je kralju drago. Artur će morati da se obrati svom zarobljenom i ogorčenom bratu Ormu (Patrik Vilson) i da ga moli da ostave po strani nesuglasice, te da udruže snage i pokušaju spasiti od uništenja svoju porodicu, Atlantidu i svijet.

Idealna za bindžovanje, kriminalistička drama „Kljun“ (Awake) dostupna je na HBO Max striming platformi od 28.marta.

U ovoj seriji pratimo Sonju Kljun, mladu i ambicioznu detektivku, željnu da dokaže da je njena istančana intuicija u pravu.

Navodno samoubistvo u mirnoj Subotici krije daleko ozbiljnije tajne nego što se na prvi pogled čini. Sonjino preseljenje u Suboticu pokrenuće lavinu događaja koji će otkriti duboko zakopane tajne vezane za misterioznu organizaciju, ali i za Sonjinu prošlost. Intuicija nije svojstvena samo Sonji, već i njenoj desetogodišnjoj ćerki, čiji neobični snovi vezani za posao njene majke počinju da se ostvaruju.

Ekranizaciju bestselera „Luda lova“ (Dumb Money) moći ćete gledati od 31. marta na HBO Max striming platformi kao i na HBO kanalu od 20 časova.

U filmu zasnovanom na istinitim događajima, Pol Dano je Kit Gil, čovjek koji, ulaganjem u malu kompaniju za video-igre, izaziva ogroman rast vrijednosti kompanije, zbog čega se mnogi ubrzo obogate, a neki milijarderi razbjesne.

