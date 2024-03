m:tel IPTV- adresa za dobre filmove

Kraj je 19. vijeka. Mađarsku groficu Irmu Starej, koja je odbacila brak i samostan, njena nadmoćna majka prisiljava da se prijavi za pomoćnicu sve povučenijoj carici Sisi. Ekstravagantna i temperamentna žena, Sisi je godinama odvojena od supruga i živi u aristokratskoj komuni samo za žene na Krfu u Grčkoj. Pogledajmo biografsko i dramsko ostvarenje „Sisi i ja“ na TV Cinemax u nedjelju 24.3. u 21.50 časova. Iako u početku nesigurna, Irma se uskoro u svemu pokorava volji carice. I dok putuju od Krfa do Alžira, Bavarske do Engleske, njih dvije razvijaju neobičnu vezu - iako naravno, samo onoliko blisku koliko to Sisi dopušta. Ali kada se vrate u Beč, njihovi se životi drastično mijenjaju…