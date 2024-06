Planirate putovanje? Ne zaboravite zamijeniti svoju m:tel 3G za 4G SIM karticu potpuno besplatno

Akcija traje do kraja jula

Izvor: m:tel PR

Destinacija izabrana, kofer spakovan? Onda vam nedostaje još samo jedna sitnica – vaša nova 4G SIM kartica kako bi putovanje bilo savršeno, a vi ostali povezani gdje god da se nalazite.

Ukoliko do sada niste zamijenili svoju staru m:tel 3G SIM karticu sada je idealno vrijeme, jer do kraja jula to možete učiniti potpuno besplatno. Bez obzira da li ste putoholičar ili jednostavno svoj dan ne možete zamisliti bez mobilnog interneta, za neometano korištenje neophodno je da posjedujete 4G SIM karticu.

Tehnologija napreduje i pruža nam sve veći broj usluga, novih i boljih mogućnosti za sjajnu komunikaciju. Upravo zato, da bi vaše korisničko iskustvo bilo još bolje, potrebno je da svom telefonu omogućite pristup novim tehnološkim mogućnostima. Takođe, 3G tehnologija se sada već smatra zastarjelom, pa je u najvećem broju zemalja Evrope i svijeta ukinuta. To znači da svoj telefon sa 3G karticom nećete moći da koristite za pristup internetu u inostranstvu.

Kako biste kao korisnik imali znatno brži i kvalitetniji mobilni internet, kao i pristup bilo gdje u svijetu, u svim m:tel prodajnim mjestima do kraja jula možete potpuno besplatno zamijeniti svoju SIM karticu. Brzo i jednostavno pređite na 4G i oslonite se na svoj mobilni internet bilo gdje da se nalazite.

Iskoristite puni potencijal svog telefona! Dođite po svoju 4G karticu u m:tel!