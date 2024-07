m:tel TV preporuke: Filmska remek-djela, uzbudljiva popularna serija i fascinantni dokumentarci

Uzbudljiva filmska i serijska ostvarenja čekaju nas i naredne sedmice na domaćim kanalima. Pročitajte više u m:tel TV preporukama

Matriks

Subota 20. jula u 22.05 časova na Superstar

Naučna fantastika

Povučeni softverski stručnjak vodi dvostruki život. Noći provodi pred svojim kompjuterom gde pod pseudonimom Neo postaje haker.

Nakon što stupi u kontakt sa Morfeusom, legendarnim hakerom za kojeg vlada tvrdi da je terorista, počne da ga progoni policija predvođena opasnim agentom Smitom. Morfeus mu otkriva da je sav njegov život dio Matriksa i nudi mu da otkrije surovu istinu o svijetu u kojem živi.

Svakog petka, subote i nedjelje u julu, na TV 1000 u 21 čas, uživajte u filmskim avanturama sa neprikosnovenim Tomom Kruzom.

Pripremite se ovog vikenda za novi ciklus filmova sa Tomom Kruzom. Filmsku ikonu gledajte u sljedećim hitovima: Nemoguća misija: Protokol duh (petak), Nebo boje vanile (subota) i Kolateral (nedjelja).

Djevojčica u parku

Subota 20. jula u 20 časova na Pink Premium

Drama, triler

Društveno izolovanu ženu koju još uvijek progoni nestanak trogodišnje kćerke prije 15 godina uznemiri sumnja da mlada žena sa kojom se nedavno sprijateljila, može zapravo biti njena davno izgubljena kći…

Pravila ne važe

Ponedjeljak 22. jul u 21 čas na Pink Comedy

Romantična komedija

Holivud, 1958. godine. Marla Mabri, ljepotica iz malog grada i glumica u usponu, potpisuje ugovor sa čuvenim Hauardom Hjuzom i dolazi u Los Anđeles. Na aerodromu upoznaje svog vozača Frenka Forbsa i među njima se javlja uzajamna privlačnost koja prkosi Hjuzovom pravilu da nijedan zaposleni ne smije da bude u bilo kakvom odnosu sa glumicom. Hjuzovo ponašanje utiče na Marlu i Frenka na veoma različite i neočekivane načine.

Tragač

Ponedjeljkom u 21 čas na STAR kanalu

Kriminalistička serija

Kolter Šo putuje državom u svom kamperu i pomaže policiji i građanima da riješe kriminalne slučajeve i pronađu nestale osobe. Međutim, Kolterov najnoviji slučaj sve mijenja iz korijena.



Dunavska fantazija

Premijera u nedjelju 21. jula, u 14 časova na Viasat Nature

Dokumentarna serija, priroda

Filmski stvaralac Brano Molnar stvara dirljivi portret rijeke Dunav, u kojoj živi stotine vrsta biljaka i životinja, koje su svjedoci velikih promjena kroz koje rijeka prolazi posljednjih godina.

In the Eye of the Storm

Premijera u nedjelju 21. jula, u 21 čas na Discovery

Dokumentarna serija

Od tornada do šumskih požara, impresivni snimci prikazuju epicentar šokantnih prirodnih katastrofa u realnom vremenu kao nikada do sada.

