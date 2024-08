Od sada i na velikom ekranu: Aktivirajte ON TV i zakoračite u svijet TV zabave

Aktivirajte ON TV do kraja septembra i uživajte u online televiziji već od 1 KM

Izvor: m:tel

Izaberite Start ON ili Max ON paket sa još bogatijom ponudom TV kanala i videoteka i uživajte u najkvalitetnijim TV sadržajima bez ugovorne obaveze na svojim Android Smart televizorima, tabletima i mobilnim telefonima.

Iskoristite promotivni period i aktivirajte uslugu do kraja septembra 2024. godine, kako biste ostvarili pravo na mjesečnu pretplatu po cijeni od samo 1 KM za Start ON ili 2 KM za Max ON paket TV programa. Što ranije aktivirate uslugu, duže ćete uživati u zabavi po simboličnoj cijeni pretplate

Podsjećamo vas da uz ON TV možete gledati najatraktivnije sportske sadržaje tokom cijele godine putem Arena Sport kanala, a vaš Android Smart i mobilni uređaj kao i tablet možete da pretvorite u bioskop sa ponudom najboljih filmova, serija i videoteka te da ih gledate bilo kada i bilo gdje u BiH.

ON TV nudi vam sve napredne TV funkcionalnosti poput snimanja ili vraćanja propuštenog sadržaja do 72 sata unazad i istovremeno gledanje sadržaja na više uređaja. Za m:tel korisnike prednost je i to što ON TV ne troši dodatni net u m:tel mreži.

Prijava je jednostavna, bez ugovorne obaveze, uz online uplate i mogućnost deaktivacije kad god poželite. Potrebno je samo da preuzmete ON TV aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery, posjetite sajt ontv.ba i zabava može da počne.

(m:tel)