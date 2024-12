Šta gledamo u januaru na Max-u i HBO kanalu i koji noviteti stižu u 2025. godini

Do kraja januara svi m:tel IPTV korisnici bez naknade mogu da aktiviraju videoteke HBO, Apollon, Superstar i Filmbox. A šta nam to HBO i MAX donose tokom januara i 2025. godine, pročitajte u nastavku.

Januar na Max striming platformu donosi nove serije i nove sezone serija, a tako i filmove od kojih izdvajamo dramu „Sa nama se završava“ s Blejk Lajvli u glavnoj ulozi.

Druga sezona serije ratne drame „SAS: Odmetnuti junaci“ (Rouge Heroes) dostupna je od 9. januara na Max striming platformi.

Nakon odlične prve sezone pratimo priču o tome kako su pobunjenici britanske vojske stvorili najveću jedinicu specijalnih snaga u sjevernoafričkoj pustinji tokom najmračnijih dana Drugog svjetskog rata.

Prva sezona serije „Pitsburška hitna služba“ (The Pitt) dostupna je od 10. januara na Max striming platformi.

Serija nam pruža realistično prikazivanje izazova sa kojima se suočavaju zdravstveni radnici u današnjoj Americi gledano kroz objektiv heroja na prvoj liniji koji rade u modernoj bolnici u Pitsburgu, u Pensilvaniji. Svaka epizoda prati sat vremena 15-satne smene dr Robija (Noa Vajl) kao glavnog pomoćnika u hitnoj ambulanti Traumatološke bolnice u Pitsburgu.

Film „Vavilon“ (Babylon) dostupan je od 10. januara na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 12. januara u 20 časova.

Superzvijezda nijemog filma, mlada starleta, izvršni direktor produkcije i muzička senzacija nastoje da ostanu na vrhu holivudske scene 20-ih godina prošlog vijeka, istovremeno održavajući relevantnost u industriji koja je spremna da pređe na sljedeću najbolju stvar.

Glavne uloge u filmu tumače Bred Pit, Margo Robi, Dijego Kalva, Džin Smart, Džovan Adepo i Li Đun Li.

Prva sezona serije „DOC“ (Doc) dostupna je od 16. januara na Max striming platformi.

U središtu serije je marljiva, briljantna internistkinja dr Ejmi Larsen iz bolnice Vestsajd u Mineapolisu. Nakon što je zbog povrede mozga izgubila pamćenje, Ejmi mora da se snađe u nepoznatom svijetu, bez sjećanja na pacijente koje je liječila, kolege koje je često provocirala, čovjeka kojeg voli ili tragediju koja ju je odvojila od svih. Može se osloniti samo na svoje otuđeno 17-godišnje dijete i nekoliko odanih prijatelja dok se bori da nastavi svoju ljekarsku karijeru.

Film „Sa nama se završava“ (It Ends With US) dostupan je od 24. januara na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 26. januara u 20 časova.

Prvi roman Kolin Huver adaptiran za veliki ekran pripovjeda zanimljivu priču o Lili Blum (Blejk Lajvli), ženi koja prevladava traumatično djetinjstvo kako bi započela novi život u Bostonu i ostvarila životni san o otvaranju vlastitog posla. Slučajan susret sa šarmantnim neurohirurgom Rajlom Kinkejdom (Džastin Baldoni) potakne intenzivnu vezu, ali dok se njih dvoje zaljubljuju, Lili primećuje Rajlove strane koje je podsjećaju na odnos njenih roditelja. Kad Lillina prva ljubav, Atlas Korigan (Brandon Sklenar), iznenada ponovno uđe u njen život, njen odnos s Rajlom se narušava, a Lili shvata da mora da nauči da se oslanja na vlastitu snagu kako bi napravila nemoguć izbor za svoju budućnost.

U 2025.godini Max striming platforma donosi najuzbudljiviji i najraznovrsniji sadržaj. Vraćaju se nove sezone omiljenih serija kritičara i publike, HBO Original serije kao što su Bijeli lotos, The Last of Us, Pozlaćeno doba i Max Original serije kao što su I tek tako..., Komičari, Mirotvorac.

Premijeru će imati i potpuno nove HBO i Max serije kao što su Vitez sedam kraljevstava, IT: Welcome to Derry, Seltiks Siti, Duster, serije iz Sony Pictures Television produkcije kao što su Doc i Dope Girls kao i šesta sezona serije Sluškinjina priča. Od svih navedenih naslova poznat nam je datum premijere treće sezone serije „Bijeli lotos“ (The White Lotus). Serija je dostupna od 17. februara na Max striming platformi, a istog dana i na HBO kanalu od 20.00 časova.

Max striming platforma sa više od 4000 sati programskih sadržaja, kojeg možete da gledate bilo kada, bilo gdje i koliko god puta želite na svojim pametnim uređajima. Max možete aktivirati putem Moj m:tel portala, a detaljno uputstvo potražite ovdje.

Videoteke možete da aktivirate putem daljinskog upravljača u samo nekoliko koraka, a detaljno uputstvo o aktivaciji i deaktivaciji pronađite na Blogu kompanije m:tel. Uputstvo o aktivaciji MAX striming platforme dostupno je ovdje.

U promotivnom periodu, videoteke možete odjaviti putem daljinskog upravljača ili u najbližem m:tel prodajnom mjestu.

Nakon promotivnog perioda možete nastaviti sa korišćenjem videoteka po važećim cijenama koje možete pronaći na www.mtel.ba ili putem opcije “IPTV shop” u okviru glavnog menija vašeg IPTV-ja.

