Proljeće na Max i HBO kanalima donosi premijere novih serija i filmova

Mart na Max striming platformu donosi premijeru HBO Original serije „Seltiks Siti“ koja bilježi nevjerovatnu priču o Boston Seltiksima, jednoj od najpobjedonosnijih i najslavnijih franšiza NBA lige.

Ovog marta stižu i odlične serije kao što je premijera Max Original serije na španskom jeziku „Kad nas niko ne vidi“, zatim premijeru prve sezone serije „Rijeka duša“, te premijeru druge sezone ratne drame „Ničija zemlja“.

Od filmova izdvajamo nagrađivani film „Jadna stvorenja“, treći nastavak naučne fantastike „Venom 3: Posljednji ples“ i još mnogo toga.

Dokumentarna serija „Seltiks Siti“ (Celtics City) dostupna je na Max striming platformi. Serija prati istoriju, kulturni uticaj i izuzetnu priču o najuspješnijoj i najpoznatijoj NBA franšizi, timu Boston Seltiksa, aktuelnom šampionu NBA lige u 2024. godini. Serija sadrži opsežne, do sad neprikazane arhivske snimke i više od 80 intervjua sa bivšim i trenutnim legendama Boston Seltiksa – od Boba Kouzija i Lerija Birda do Džejsona Tejtuma i Džejlena Brauna.

Prva sezona Max Original serije „Kad nas niko ne vidi“ (When No One Sees Us) dostupna je od 7. marta na Max striming platformi.

U mjestu Moron de la Frontera u Španiji narednica Lusija Gutjeres (Maribel Verdu) istražuje vezu između neobičnog samoubistva i niza čudnih događaja tokom prve procesije u Svetoj nedjelji.

U međuvremenu, Magali Kastiljo (Marijela Gariga) specijalnu agentkinju američke vojske šalju u obližnju američku vojnu bazu da istraži nestanak pilota povezanog s pukovnikom Šejmusom Hupenom. Dva slučaja počinju međusobno da se prepliću na misteriozan način, Lusija i Magali moraju da se oslone jedna na drugu kako bi otkrile komplikovanu istinu. Zasnovan na istoimenom romanu Serhija Sarija, „Kad nas niko ne vidi“ (Cuando Nadie Nos Ve) priča razotkriva zlokobnu mrežu tajni koje mjenjaju živote stanovnika Morona i američkih vojnika.

Druga sezona ratne drame „Ničija zemlja“ (No Man’s Land ) dostupna je od 20. marta na Max striming platformi. Prva epizoda druge sezone počinje u Teksasu, gdje školska savjetnica Eli doživljava jeziv trenutak prepoznavanja kad čuje glas svog bivšeg ljubavnika Džejka u ISIS-ovom propagandnom klipu koji je emitovan globalno. Serija „Ničija zemlja“ zadire u složenost sirijskog rata, fokusirajući se na iskustva žena.

Prva sezona serije „Rijeka duša“ (Long Bright River) dostupna je od 27. marta na Max striming platformi. Kad u jednom filadelfijskom kvartu počnu da se nižu ubistva, policajka Miki (Amanda Seyfried) shvata da je njena životna priča možda povezana sa slučajem. Miki, policajka, patrolira po kvartu Filadelfije koji je teško pogođen krizom opijata. Kad u komšiluku počnu da se dešavaju ubistva, ona shvata da je njena životna priča možda povezana sa slučajem.

Film „Jadna stvorenja“ (Poor Things) dostupna je od 28. marta na Max striming platformi.

Nevjerovatna priča o Beli Bakster (Ema Stoun), mladoj ženi koju je oživio briljantni i neortodoksni naučnik. Oslobođena predrasuda svog vremena, Bela je odlučna u svom cilju da se bori za jednakost i oslobođenje.

Film je dobio priznanje kritičara, posebno zbog izvođenja Eme Stoun, a Američki filmski institut i Nacionalni odbor za recenziju filmova proglasili su ga jednim od 10 najboljih filmova 2023. godine. Na 96. dodeli Oskara bio je nominovan u jedanaest kategorija, a pobijedio je u četiri (najbolja glumica, najbolja scenografija, najbolja šminka i najbolja kostimografija). Takođe je bio nominovan za sedam Zlatnih globusa, a odnio je pobjedu u kategorijama za najbolji film – mjuzikl ili komediju i najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji.

Film „Venom 3: Posljednji ples“ (Venom: The Last Dance) dostupna je od 28. marta na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 30. marta u 20 časova. Tom Hardi se vraća kao Venom, jedan od Marvelovih najvažnijih i najkompleksnijih likova, u posljednjem filmu trilogije. Edi i Venom su u bjekstvu. Progonjeni iz oba svijeta, sa sve većim obručem oko njih, ovaj dvojac je primoran na razornu odluku koja će staviti tačku na posljednji ples Venoma i Edija.

