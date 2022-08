Ekskluzivno: Otpakovali smo Samsung Galaxy Z Flip4

Pogledajte kako izgleda nova generacija Samsung telefona sa savitljivim ekranom kompaktne forme.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Iako smo vam već prikazali kako uživo i iz prve ruke izgledaju Samsung Galaxy Z Fold4 i Samsung Galaxy Z Flip4 (zajedno sa satovima i slušalicama) na redu je i trenutak da otpakujemo sam telefon u creme boji, odnosno Galaxy Z Flip4 u ljubičastoj boji.

Nema tu naročitog spektakla, jer je pakovanje više nego skromno, ali da ne otkrivamo sve unaprijed.

Takođe, unapređenja u samim funkcijama telefona su minimalna, ali je Samsung radio na poboljšanju svega iznutra (što bi se reklo), pa je telefon dobio bolju i kvalitetniju šarku, unaprijeđen ekran koji se manje masti (što nismo primetili za pravih par dana s telefonom), kao i pokoju unapređenu funkciju ili pojačanje specifikacije.

Ono što je zanimljivo jeste da je Samsung primijenio mat završnu obradu stakla na ovoj varijanti uređaja, što znači da na površini stakla ne ostaju otisci prstiju ili se oni makar manje vide.

S unutrašnje strane je gotovo isti ekran, ali sa manjim naborom tj. manje primjetnim mjestom na kojem se ekran preklapa, a Flip4 nastavlja tradiciju ostavljanja određenog prostora između gornje i donje strane kad je sklopljen. Nema otpornosti na prašinu i prljanje, ali je otporan na prskanje vodom ili slučajno upadanje u vodu - ne bismo ga baš potapali nikako…

U ruci telefon djeluje moćno.

Čvrst je, stabilan, gornji deo ne može da se izgura jače od 180 stepeni, čak i da to želite (jedino da prelomite telefon), ali je spoljašnji ekran ostao isti samo je dobio više softverskih mogućnosti, što će se spustiti sa One UI 5.0 softverom i do prethodne generacije Flip3 telefona, sigurni smo.

Kamere imaju istu poziciju, ali je ovog puta senzor izmijenjen, pa je piksel veći i kamera ima neke bolje karakteristike, ali suštinskih i velikih promjena nema.

Samsung Galaxy Z Flip4 Raspakivanje

Što se softvera tiče, pomenuli smo Samsung One UI 5.0 koji će uskoro doći prvo upravo na Samsung Galaxy Z Flip4 i Samsung Galaxy Z Fold4, ali je na ovim telefonima sada tu One UI 4.4.1, zajedno sa Android 12 operativnim sistemom.

Veliki novitet jeste i to da je Samsung odustao od mnogobrojnih svojih sistemskih aplikacija, pa se telefon isporučuje samo sa osnovnim paketom aplikacija kakve su Galerija, Bixby, Moji Fajlovi i Poruke ili zabavne aplikacije za kameru AR zona i AR emotikon, koji svakako nemaju Google pandane. Sve ostale aplikacije je moguće izbrisati - Kalkulator, Snimanje glasa i govorne beleške, Samsung Internet Browser, Samsung Health, Samsung Email, Samsung SmartThings, Samsung Members (treba vam za dobijanje poklona u preorder kampanji), Samsung Global Goals i brojne druge, koje više neće zauzimati prostor bez potrebe.

Ovo je dobro u smislu bloatware rešenja, ali je istovremeni pokazatelj da Google polako gradi svoj ekosistem tako da eliminiše postojeće aplikacije kompanija saradnica, a kad je to uspeo sa Samsung ekipom to je sigurno za očekivati i sa svim ostalim Android proizvođačima, koji će malo po malo postati mnogo zavisniji od kompanije Google i njenih aplikacija, servisa i rješenja. Da li je to dobro ili nije znaćemo vrlo brzo.

Vaša pitanja su dobrodošla kao i uvek, a odmah ćemo odgovoriti na glavno - nema potrebe da razmišljate o Galaxy Z Flip4 modelu, ako imate Galaxy Z Flip 3.

Za sva ostala pitanja - komentari su vaši!