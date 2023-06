Ne dozvolite telefonu da se pregrije, ljetne temperature mogu izazvati trajno oštećenje

Pregrijavanje može dovesti do različitih problema u radu, ali i trajnog oštećenja pametnog telefona.

Ljeto je u punom zamahu, a to znači da sve češće boravimo na mjestima na kojima se direktno izlažemo suncu, kao i da su naši pametni telefoni u sve većoj opasnosti od pregrijavanja. Nažalost, sada kada su temperature visoke, neće biti rijetkost uzeti telefon u ruke i shvatiti da je vreo na dodir, iako nije aktivno korišćen. Ne treba da vas začudi ni poruka upozorenja da je neophodno da se ohladi prije upotrebe.

U većini slučajeva, pregrijavanje telefona je relativno bezazleno. Nekada je dovoljno je da ga sklonite sa direktne sunčeve svjetlosti i nastavite kao da se ništa nije desilo. Međutim, to nije uvijek slučaj. Pregrijavanje naših uređaja nije nešto što je poželjno, jer ne samo da će usporiti ili u potpunosti onemogućiti rad, već može dovesti i do trajnog oštećenja. To sa sobom nosi troškove koji mogu varirati od zamjene baterije do kupovine novog uređaja.

Zato, potrebno je da preduzmete određene mjere kako biste spriječili pregrijavanje vašeg Android i iPhone telefona. Evo šta je potrebno da znate.

Uzrok pregrijavanja telefona

Postoji mnogo razloga zašto se vaš pametni telefon može pregrijati, a ovo su samo neki od njih:

Izlaganje telefona direktnoj sunčevoj svjetlosti

Izlaganje telefona visokim temperaturama

Softverska greška

Problematična aplikacija

Malver

Pretjerano korišćenje tokom punjenja

Neispravna baterija ili punjač

Kako pregrijavanje utiče na rad telefona

Ukoliko temperatura telefona pređe određenu granicu, odnosno ukoliko uređaj počne da se pregrijava, ovo su neki od problema na koje možete naići u radu:

Usporavanje rada telefona

Nemogućnost korišćenja telefona

Sporije ili potpuno onemogućeno punjenje telefona

Slabiji prijem signala

Onemogućavanje određenih funkcija, poput upotrebe blica kamere

Kako spriječiti pregrijavanje telefona

Kako biste spriječili telefon da se pregrije, držite ga podalje od direktne sunčeve svjetlosti, pogotovo tokom ljeta. Vaš uređaj može da izdrži hladnije ili oblačne dane, ali što je temperatura veća, i rizik boravka na suncu je veći. Ukoliko boravite na plaži, može se desiti da se telefon pregrije za samo nekoliko minuta, a isto se može desiti ukoliko ga ostavite na osunčanoj strani kabine automobila. Najbolje je da telefon držite u džepu, rancu, kaseti ili da ga prekrijete peškirom.

Iako je lako telefon skloniti sa direktne sunčeve svjetlosti, njemu takođe smetaju visoke temperature, pa boravak na istim takođe može biti problematičan. Temperatura u kabini parkiranog automobila ljeti može da premašuje 50 °C, pa čak i ako ste telefon ostavili tamo gdje sunce ne dopire, on se vremenom može pregrijati i potencijalno oštetiti. Apple ne preporučuje da se iPhone ostavlja na temperaturama višim od 45 °C, a slične temperature navode i proizvođači Android telefona.

Dakle, ne dozvolite da vaš telefon duži period boravi na visokim temperaturama, čak i kada nije na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Šta raditi kada problem nije sunce ili visoka temperatura

Ukoliko se vaš telefon pregrijava, a problem nije sunce ili visoka temperatura, možete preduzeti neke od sljedećih koraka:

Ne koristite zahtjevne aplikacije i igre tokom punjenja. Različiti telefoni se različito zagrijavaju kada se priključe na punjač. Ukoliko je temperatura baterije visoka, najbolje je da sačekate da se vaš uređaj napuni kako biste odigrali Call of Duty meč.

Ažurirajte aplikacije i operativni sistem. Nekada uzrok pregrijavanja može biti greška u aplikaciji ili u samom operativnom sistemu, te je neophodno da provjerite da li su dostupna ažuriranja. Ukoliko ovo ne pomogne, vratite telefon na fabrička podešavanja. Ovakav potez može otkloniti problem koji je mučio vaš telefon, a takođe može otkloniti malver ukoliko je vaš uređaj bio zaražen.

Izbjegavajte neprovjerene punjače. Uvijek savjetujemo da koristite punjač proizvođača vašeg telefona, ali ako se odlučite na adapter treće strane, imajte na umu da nekada on može biti uzrok pregrijavanja.