Jeftini telefoni postaju još bolji, prelaze na novi nivo performansi i kamera

Kako će izgledati jeftini telefoni nove generacije? Ako je vjerovati kompaniji Qualcomm, veoma primamljivo.

Izvor: Qualcomm

Qualcomm je predstavio najnoviji mobilni procesor u svojoj ponudi, Snapdragon 4 Gen 2, namijenjen nižoj klasi uređaja, koji će, zahvaljujući brojnim unapređenjima, jeftine pametne telefone podići na novi nivo performansi.

Platforma ovog čipseta dizajnirana je sa dugom autonomijom korišćenja na umu, a kompanija obećava veće brzine takta, 5G povezivanje kao i bolji kvalitet fotografija uz napredniji procesor za obradu signala slike.

Snapdragon 4 Gen 2 posjeduje osmojezgarni procesor, a njegova jezgra će dostizati maksimalnu brzinu takta do 2,2 GHz, što je nešto više nego što je to bio slučaj sa prethodnom generacijom. Qualcomm-ov najmoćniji čip za uređaje niže klase takođe donosi tehnologiju bržeg punjenja, a kompanija tvrdi da to znači da će kupci moći da napune svoje telefone do 50% za samo 15 minuta.

Rezolucija koju ovaj čipset može da prikazuje ne prelazi FHD+, mada sumnjamo da je ijedan proizvođač planirao da upotrebi panel veće rezolucije na jeftinijim modelima, ali svakako je pohvalna podrška za brzinu osvježavanja do 120 Hz.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Jedno od najznačajnijih mogućnosti ovog mobilnog procesora nove generacije jesu unapređenja na polju kamera. Qualcomm tvrdi da će jeftini telefoni sada imati elektronsku stabilizaciju slike, brži autofokus i napredniju redukciju zamućenja, između ostalog. Čipset takođe dolazi sa podrškom za MCFT (Multi Camera Temporal Filtering), što bi u praksi trebalo da donese drastično manje neželjenih artefakta tokom snimanja videa.

Naravno, ovo ne bi bio moderan proizvod da vještačka inteligencija nije našla put u njegove specifikacije, pa u ovom slučaju dolazi u formi unapređenja kamere, poput automatskog podešavanja osvjetljenja u mračnim uslovima, kao i u formi alatke za uklanjanje artefakta.

Kada je povezivanje u pitanje, korisnici budućih jeftinih telefona će na raspolaganju imati X61 modem, koji bi trebao da donese još veće brzine. Nažalost, još uvijek nije potvrđeno kada će se takvi uređaji pojaviti na tržištu, ali ako je vjerovati glasinama, prvi telefon koji će pokretati Snapdragon 4 Gen 2 bi trebao da bude Redmi Note 12R, koji će navodno biti lansiran 30. juna u Kini.