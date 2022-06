Skrivena Samsung funkcija koju nećete naći na iPhone telefonima

Aktivirajte Samsung Secure Folder i zaštitite svoju privatnost od radoznalih očiju

S obzirom da se proizvođači Apple i Android telefona neprestano međusobno nadmeću, jaz između korisničkog iskustva ova dva tabora se poslednjih godina samo smanjio. Danas je poređenje iPhone i Android uređaja veoma nijansirana stvar.

Nije neuobičajeno videti korisnike iPhone telefona koji traže da Apple unese neke Android funkcije na iPhone i obrnuto. Jedan takav primjer je mogućnost kreiranja bezbjedne fascikle na Samsung uređajima.

Ako želite da određene fotografije, video zapise ili bilo koju vrstu datoteke ili aplikacije sačuvate od radoznalih očiju, postavljanje bezbjedne fascikle je prilično izvodljivo rješenje. Implementacija nije baš tako elegantna kao nešto što biste vidjeli Apple uređajima, ali to ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje.

Kako napraviti bezbjednu fasciklu

Da biste napravili Secure Folder na svom Samsung uređaju, otvorite Settings, a zatim dodirnite Biometrics and security. Odatle izaberite opciju Secure Folder.

Kada to uradite, imate opciju da podesite koju vrstu bezbednosti želite da koristite za zaštitu fascikle. Na primjer, možete podesiti PIN, koristiti lozinku ili čak postaviti pattern. Takođe je moguće koristiti autentifikaciju otiskom prsta kako biste otključali svoju bezbjednu fasciklu.

Kada to uradite, možete da dodajete aplikacije ili datoteke u bezbjednu fasciklu, koja bi trebalo da se pojavi na početnom ekranu i ekranu aplikacija. Odavde, sve što treba da uradite je da otvorite fasciklu, pritisnete "plus" ikonicu i izaberete "Add Apps". Isti postupak možete koristiti za dodavanje izabranih datoteka u fasciklu, tako što ćete dodirnuti tri vertikalne tačke.

"Kada aplikaciju koju ste već instalirali na telefonu premestite u bezbjednu fasciklu, kreira se kopija aplikacije. Moći ćete da se prijavite na kopiju aplikacije u bezbjednoj fascikli koristeći nalog koji se razlikuje od originalne verzije. Ako želite da imate aplikaciju samo u bezbjednoj fascikli, moraćete da deinstalirate verziju aplikacije sa ekrana aplikacija", objašnjava Samsung.

Kako sakriti svoju bezbjednu fasciklu

Ako želite dodatni sloj privatnosti, možete sakriti svoju bezbjednu fasciklu. To možete učiniti tako što ćete u otići nazad u Settings >Biometrics and security >Secure Folder i isključiti opciju Show icon on Apps screen. Vidjećete upozorenje sa pitanjem da li ste sigurni da želite da je sakrijete. Izaberite "Hide" da biste potvrdili i spremni ste.

Da biste pristupili sakrivenoj bezbjednoj fascikli, Samsung savjetuje da prevučete "nadole sa vrha ekrana sa dva prsta da biste otkrili Quick Panel". Kada to uradite, pritiskom na "plus" dugme dodajte Secure Folder u ponuđene opcije i dobićete mogućnost da ga brzo skrivate i otkrivate.

Kao što smo već rekli, ne baš najelegantnije rješenje, ali je ipak odlična opcija. Apple nema potpuno paralelno rješenje, iako je moguće zaključati aplikaciju Notes, kako bi osjetljive bilješke ostale privatne.

Ne mora svako da zna šta čuvate na svom telefonu, zar ne?