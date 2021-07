Od internet mima do milijardu pregleda na Youtube: Hit iz 1987. sada znaju svi na svijetu

U doba sakoa, naramenica, nenormalnih količina gela za kosu i čudnih plesnih pokreta Rik Estli je snimio planetarni hit koji novu popularnost dobija 34 godine kasnije.

Planetarni hit Never Gonna Give You Up, Rika Estlija iz 1987. godine u 2021. godini doživljava svoju drugu mladost , a spot za pomenutu pesmu prebacio je jednu milijardu pregleda na YouTube . Ova pjesma je novi talas popularnosti zajahala sa internet pošalicom nazvanom Rickrolling . U pitanju je trik gdje nekoga prevarite da klikne na link koji vodi do ovog videa.

I sam Rik Estli, koji sada ima 55 godina nije krio oduševljenje ovim fenomenom, rekavši da je zapanjen činjenicom da je njegova pjesma ponovo toliko popularna.

1 BILLION views for Never Gonna Give You Up on @YouTube ! Amazing, crazy, wonderful!

