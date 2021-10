Krpa za brisanje Apple uređaja košta više od slušalica ili kvalitetnog Data kabla!

Pravi Apple fan znaće zašto… ili, ipak, neće?!

Izvor: SmartLife / Apple

Parče tkanine za koju se čak ni ne navodi od čega je napravljena, ali na apple.com sajtu stoji da je neabrazivna i neagresivna, košta čak 25 evra (kod nas će vjerovatno, kao i sve sa Apple potpisom, koštati još više kad se jednom nađe u prodaji).

Prodaje se samo u jednoj boji i jednoj veličini, ali ima utisnut Apple logotip sa donje desne strane i kompatibilna je samo sa određenim Apple proizvodima, koji su izlistani na sajtu proizvođača.

Apple se očigledno toliko dobro zabavlja sa svojim korisnicima da je stavio rok isporuke čak tri do četiri nedjelje, jer - zašto ne stvarati dodatnu euforiju čekanjem jednog parčeta krpe?!

Zanimljivo je da su nekad ovakve krpice stizale zajedno sa premijum uređajima, slično naočarima za vid ili sunce, jer je bilo uobičajeno da proizvođač skupog uređaja ili naočara jednostavno sa njima dostavi i sredstvo za brisanje.

Nažalost, to nije slučaj sa Apple kompanijom i cijena najobičnije krpe sa logotipom kompanije sad se prodaje zasebno i košta 25 evra ili šest evra više od EarPods slušalica, a za jednu krpu mogu se kupiti dva Lightning to 3,5 mm kabla i da vam još ostane pet evra u džepu. Recimo, za 25 evra možete da kupite gotovo bilo koji Apple kabl dužine jedan ili jedan i po metar u zavisnosti od tipa konektora, ali to je samo dio ponude za taj novac koje možete da potrošite mnogo bolje…

Oh, izvinjavamo se! Ako kupite novi Pro Display XDR dobićete krpicu gratis.

Umjesto zaključka

Bez obzira da li imate iPhone ili neki drugi telefon, MacBook Pro 2021 i iMac ili računar nekog drugog proizvođača - slobodno koristite običnu i dokazanu mikrofiber takozvanu magičnu krpu blago naprskanu vodom i čistite telefon i računar dok su isključeni. Uštedite sebi 25 dolara i uradite s njima nešto pametnije, nemojte da robujete ni Apple niti bilo kojem drugom brendu.

Nije lijepo, a ni ono drugo… ;)

