8 najbitnijih opcija za Google maps: Vjerovatno za pola niste ni čuli, a olakšaće vam život

Google Maps su jedna od omiljenih alata svih korisnika, jer nam pomažu da se pronađemo mjesto ili lokaciju kada nismo sigurni gdje je nešto. Ono što većina korisnika ne zna je da je Google Maps krcat korisnim opcijama, a mi smo izabrali 8 najboljih za vas.

Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Maps

Google vrlo redovno unapređuje i ažurira svoje servise, a Google Maps dobijaju nove mogućnosti mnogo češće nego što vi to mislite. Ukoliko niste čačkali opcije u skorije vrijeme, velika je šansa da ste propustili nešto što vam može pomoći da se lakše snađete kada nešto tražite.

Ovoga puta ćemo da se fokusiramo na 10 relativno novih opcija za koje vjerovatno niste čuli, i koje vam mogu pomoći da uradite mnogo više sa Google Maps. Napomenućemo i da smo odabrali opcije koje provereno rade i na Google Maps na Android i iOS operativnom sistemu, da se neko ne bi osetio izostavljenim.

Čak iako koristite drugu aplikaciju za navigaciju poput HERE WeGo, Polaris, TomTom ili neku četvrtu, ne bi bilo loše da još jednom bacite pogled na najpopularniju aplikaciju za navigaciju na svetu, možda se iznenadite mogućnostima za koje niste ni znali da postoje.

1. Podesite svoju dijetu

Kada tražite lokalni restoran, a niste neko ko voli da jede baš bilo šta, Google Maps imaju opciju odabira stvari koje volite (pod uslovom da su restorani objavili te informacije). Potrebno je da kliknete na ikonicu svog profila u gornjem desnom uglu, odaberete Settings, pa Manage your preferences i onda opciju Dietary.

Kada odaberete željene filtere potrebno je da kliknete na opciju Update preferences koja će se pojaviti na dnu ekrana, nakon čega će vam pretraga biti sužena na restorane koji odgovaraju vašim kriterijumima.

2. Proverite cijene prije nego što krenete u restoran

Jedna od veoma korisnih informacija za restorane je raspon cijena, odnosno prosečne cijene koje ćete platiti ako jedete kod njih. Ova opcija je korisna ukoliko ste ograničeni budžetom i ne želite da potrošite više novca nego što ste planirali.

Potrebno je da znate da ovo nije opcija koju vlasnici restorana mogu da unesu, već korisnici sami doprinose svojim informacijama. U Srbiji ćete teško naći opciju da rezervišete direktno iz aplikacije i da vidite prosečnu cijenu, ali je ona izlistana u vidu znakova dolara ($) odmah ispod naziva. Kada se nađete u inostranstvu možete primijetiti opcije rezervisanja stola i detaljnih cijena po osobi, sa opcijom da sami dodate cijenu, kako biste korigovali ili potvrdili postojeću.

3. Pošaljite putanju sa desktop računara na mobilni

Uvek je lakše pronaći nešto na desktop računaru, pa ne treba mnogo da vas iznenadi opcija koja omogućava da kada pronađete nešto na desktop računaru to jednostavno pošaljete na mobilni telefon. Dovoljno je pronađete lokaciju i odaberete opciju Send to your phone. Ukoliko imate više telefona prijavljenih na jedan nalog, možete odabrati na koji hoćete da pošaljete, ili jednostavno poslati tražene informacije na e-mail ili kao SMS na vaš broj telefona.

4. Dodatne informacije o putovanju

Prije nego što krenete na put, Google Maps vam može dati informacije o vašoj destinaciji i putu, poput zona sa niskom emisijom gasova, kroz koju prolazite ili o potrebnim COVID-19 propusnicama ukoliko prelazite granicu. Te informacije su izlistane na samoj ruti, a najbitnije se nalaze na vrhu, pa je pametno da ih pogledate ukoliko planirate negde uskoro da putujete, posebno van granica Srbije.

Bitne informacije će vam biti izlistane na samom ekranu pre puta, kako biste bili sigurni da imate sve što vam je potrebno.