Prvi horor film koji su pisali roboti: Više bizarno nego strašno

Pisanju scenarija za horor filmove su se nedavno posvetili i botovi, a iza projekta je stao Netflix.

Izvor: Smart Life/ Netflix is A Joke

Uprkos tome što horor filmovi već dugo postižu zapažene uspehe na bioskopskim blagajnama, mnogi reditelji strave i užasa i dalje imaju poteškoće da se proslave.

Na strašne filmove se pažnja najviše obraća uoči Noći veštica, pa tako nemaju prestiž koji imaju drame ili filmovi sa superherojima.

Zbog toga se i dalje smatraju rizičnim investicijama, iako brojke tvrde suprotno.

Streaming servisi su napravili više prostora za stravu i užas, najprije zbog toga što publika voli da se plaši.

Eksperti ističu da je stvar jasna i da je glavno pitanje potražnje – ukoliko se poveća interesovanje za neki žanr očekivano je da će streaming servisi tražiti više takvih sadržaja. Pisanju scenarija za ovakve filmove su se nedavno posvetili i botovi, a iza projekta je stao Netflix.

Eksperti tvrde da pisci ipak još uvijek ne moraju da brinu za svoje poslove, iako je kratki bot-horor zanimljiviji nego što se očekivalo (da se razumijemo, nije remek-djelo). Za trening botova se postarao Kiton Pati, a tako što ih je „nahranio“ sa 400 hiljada sati horor filmova. Nakon završenog treninga botovi su se bacili na posao i napisali scenario za sopstveni film.

Zanimljiv je i naslov – Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive – a odmah je jasno da radnju pokreće Mr. Puzzles. U pitanju je tragična duša koja je oduvek željela svoju slagalicu, ali je nikada nije dobila. Zbog toga se sveti i otima Dženifer koja, kako stoji u scenariju „Ima tijelo“. Ljubiteljima horor filmova je jasno koliko je važno da junaci imaju tijela, jer bez živih tijela nema ni leševa.

Horor Izvor: Smart Life/ Netflix is A Joke

Novi bot-horor ima zaplet, čak nekoliko preokreta. Uspješno se oslanja na neka opšta mjesta koja su karakteristična za filmove strave i užasa, na primjer na „seksi ljetni kamp“ o kojem Dženifer sanja. Sve u svemu, film je zanimljiv, pa se botovima predviđa uzbudljiva budućnost – nije da su leteće pirane ili tornado s ajkulama koje su izmislili ljudi mnogo bolji od junakinje Dženifer.