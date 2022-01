Među novim ranjivostima 16 je obilježeno oznakom „vrlo rizične“, dok su ostale označene kao „kritične“, a ugroženi su Linux, macOS i Windows korisnici, te im se preporučuje da odmah reaguju.

Izvor: SmartLife / Google

Nakon rekordnog broja napada tokom 2021. godine, nova 2022. je za Google Chrome korisnike počela s novim ranjivostima.

Google je zbog toga izdao upozorenje za dvije milijarde onih koji koriste ovaj pregledač, pa je tom prilikom objavio da je pronađeno još 26 novih ranjivosti.

Budući da se prethodnih 37 bezbjednosnih propusta pojavilo samo dvije nedjelje prije toga (7. januara), jasno je da Google kuburi s ozbiljnim problemom.

Među novim ranjivostima 16 je obilježeno oznakom „vrlo rizične“, dok su ostale označene kao „kritične“, a ugroženi su Linux, macOS i Windows korisnici, te im se preporučuje da odmah reaguju.

Vidi opis Google upozorio korisnike Chrome pregledača: Veliki broj ranjivosti otvara novu seriju napada Kliknite na tri tačkice u gornjem desnom uglu i odaberite opciju Settings Iz menija sa leve strane odaberite Privacy and Security i onda kliknite na Site Settings U delu Permissions nađite deo Notifications i kliknite na njega. U delu Default Behavior samo odaberite Don’t allow sites to send notifications da biste zabranili slanje obaveštenja. Ovako izgleda kada su obaveštenja isključena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Chrome Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Chrome Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Chrome Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Chrome Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: SmartLife / Marko Nešović / Google Chrome Br. slika: 5 5 / 5

Kompanija još uvijek nije objavila detaljnije informacije o ranjivostima, budući da bi napadači mogli da ih zloupotrebe i tako dodatno ugroze korisnike. Google je odmah lansirao novu Chrome 97 verziju (97.0.4692.99), a napominje se da neće na sve uređaje stići u isto vrijeme.

To znači da neće svi odmah moći da se zaštite, a da bi se provjerilo da li je bezbjedna verzija Chrome pregledača tu, potrebno je da se ode na Settings > Help > About Google Chrome, pa ako tamo stoju verzija 97.0.4692.71, ili novija, korisnik je bezbjedan. Ukoliko ažuriranje nije instalirano, preporučuje se da se svakodnevno provjerava da li je stiglo. Kada se pregledač ažurira neophodno je da se restartuje, a Google upozorava da niko nije bezbjedan dok ne učini sve navedeno.

Nove Chrome ranjivosti Izvor: Smart Life/ @BulldogTech

Chrome napadi već prednjače u odnosu na isti period prošle godine, što je zabrinjavajuće, jer je 2021. oborila sve rekorde kada je broj hakerskih akcija preko ovog pregledača u pitanju. Nikada nije bilo važnije da Chrome bude ažuriran.

(MONDO)