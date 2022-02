Samsung pomjera granice: Svi flagship telefoni ove i prošle godine dobiće čak pet godina podrške

E, to je pravi potez koji svima znači!

Nakon što nam je na Unpacked premijeri predstavio Galaxy S22 seriju, Samsung nas je obradovao velikom najavom.

Iako je ostala u sjenci cijene i Samsungove inicijative za čistiju i zdraviju planetu, Samsung je podigao ljestvicu podrške i pokazao svim Android proizvođačima kako bi trebalo da se ponašaju.

Samsung će svojim kupcima koji su tokom 2021. i 2022. godine odabrali Samsung flagship telefone produžiti i ažuriranje operativnog sistema i podršku za Google i bezbjednosne zakrpe!

Tako će kupci Samsung flagship telefona, tableta i savitljivih uređaja dobiti čak pet godina podrške kroz Google i kompanijske zakrpe, ali još važnije - četiri nove Android verzije.

To znači da će svi koji odaberu Samsung Galaxy S22 ili Galaxy Z Fold3 recimo, biti mirni do Android 16, odnosno Android 15 verzije operativnog sistema (jer Galaxy Z Fold3 je model iz 2021. godine). Naravno, za vas imamo i kompletan spisak za sada potvrđenih modela, koji će dobiti ovu pogodnost.

4 Android ažuriranja softvera imaće:

Galaxy S22 serija:

Galaxy S22

Galaxy S22+ i

Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Tab S8 tableti:

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+ i

Galaxy Tab S8 Ultra.

Galaxy Z preklopni telefoni:

Galaxy Z Fold3 i

Galaxy Z Flip3.

Galaxy S21 serija:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra i

Galaxy S21 FE.

Trenutno je to 12 flagship Samsung telefona, koji će uz Android OS dobijati i nova One UI korisnička okruženja, koja izrađuje kompanija Samsung. Trenutno se Galaxy S22 serija isporučuje sa Samsung One UI 4.1.

Ovo je odlična vijest za sve ove korisnike i pravi podstrek za ostale proizvođače - bravo za Samsung!

