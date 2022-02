Google gasi podatke o saobraćaju na mapama u Ukrajini: Vojnici preko njih mogu da prate kretanje ljudi

Opcija praćenja saobraćajnih gužvi je privremeno isključena u Ukrajini, kako vojnici ne bi pratili kretanje ljudi i ugrozili njihove živote.

Ova opcija na Google Maps koristi anonimne podatke koje skupljaju Android telefoni, pa se ti podaci mogu iskoristiti za praćenje kretanja ljudi (civila i vojnika). Profesor Džeri Luis sa Midlberi instituta, jedan od poznatijih vojnih analitičara izjavio je u četvrtak 24. februara 2022. godine da je primijetio neuobičajene gužve na ukrajinskoj granici, što se moglo protumačiti kao početka ruske invazije.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL