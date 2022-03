Apple zvanično priznao: Baterija u iPhone se brže prazni sa iOS 15.4, ali rješenje postoji!

Iako su zvanično priznali da najnovije ažuriranje operativnog sistema za pametne telefone uzrokuje brže pražnjenje baterije na iPhone telefonima, Apple kaže da ne brinemo, jer će se to sve srediti samo od sebe, ili sa sljedećim ažuriranjem.

Zvanični Apple nalog za podršku je na Twitter mreži odgovarao korisnicima da je to potpuno normalno, i da je "potrebno 48 sati da se aplikacije i nove funkcije prilagode nakon ažuriranja". Ako nas pitate, ovo deluje kao kraj nekog vica u kojem se Perica pravda da mu je pas pojeo domaći, ali izgleda da Apple korisnici lako progutaju sve što dolazi sa zvaničnih kanala ove kompanije.

Kao neko ko ima iskustva sa softverom, odmah ćemo vam reći da se ništa vezano za softver nikada ne riješi magično samo od sebe. Apple takođe kaže:

"Ako se sećate kada ste prvi put kupili svoj pametni telefon i podesili ga, možda ćete se sjetiti da ste primijetili da je baterija radila nepredvidivo tokom prvih nekoliko dana, što je zato što aplikacije ponekad moraju da se prilagode ili malo “legnu na svoje mesto” nakon prve instalacije ili nakon instalacije novog softvera, kao što je to slučaj ovdje."

Apple preporuka sa zvaničnih kanala je da sačekate nekoliko dana i da onda procenite da li iOS 15.4 više troši vašu bateriju nego prethodna verzija OS-a. Naravno, nekoliko resetovanja ne može mnogo da škodi.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.



Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.