Najuspješniji Google proizvod je nastao za jedan dan: Počeo kao prvoaprilska šala, a sada ga svi koriste

Google je kompanija koja je poznata po svom smislu za humor, međutim, jedan od njihovih najpopularnijih servisa počeo je kao prvoaprilska šala. Pogađate, u pitanju je Gmail.

Izvor: SmartLife / Google

Kada dođe prvi april, znate da će portali i društvene mreže biti pune lažnih vijesti, ali nije tako bilo 1. aprila 2004. godine, kada je Google najavio Gmail. Prije malo više od 18 godina, web email klijenti nisu bili novost, a najpopularniji servisi ovog tipa bili su Hotmail i Yahoo Mail.

Jedan dan kodiranja

Zanimljivo je da je Gmail kreiran za jedan dan, na bazi koda za Google Groups, servisa koji je služio za diskusije ljudima koji su dijelili ista interesovanja. Cilj je bio da se kreira web email servis koji nije napisan u HTML-u, kao Yahoo Mail i Hotmail, gdje je svaka akcija zahtevala da server ponovo učita stranu. Gmail je ovo zaobišao korišćenjem JavaScript-a.

Prvoaprilski proizvod

Gmail je neko vrijeme držan u tajnosti čak i od drugih ljudi u kompaniji Google. Međutim, početkom 2004. godine, većina zaposlenih u kompaniji ga je koristila, i prvog aprila 2004. Google je javno objavio Gmail. Da bi svi znali da se radi o beta fazi, Gmail je dugo vremena imao “Beta” naljepnicu ispod Gmail logoa.

Naravno da je predstavljanje proizvoda prvog aprila djelovalo kao šala za mnoge, posebno jer je Google tada bio poznat po pretraživaču i oglasima. Email servis je u tom trenutku delovao kao nešto strano za ovu kompaniju, ali su poslije nekoliko nedjelja svi shvatili da je u pitanju proizvod koji nije prvoaprilska šala.

Samo pozivnice

Google nije samo najavio Gmail i dozvolio svakome da se prijavi, ne zato što su želeli ekskluzivu, već zbog toga što nisu imali dovoljno veliku infrastrukturu da to podrže. Tog prvog aprila 2004. ceo Gmail servis je radio na trista starih Pentium III računara.

Kada je najavljen Gmail je podelio 1000 pozivnica za predstavnike medija i druge bitne face u industriji, kako bi probali novi servis i pozvali svoje prijatelje i članove porodice da urade isto. Već nakon nedelju dana rasla je popularnost novog web mail servisa, a pozivnice su postale veoma tražene. Ovo je bilo posebno izraženo jer je Google tada nudio 1 GB skladišta za sve svoje korisnike, što je bilo neshvatljivo za korisnike Yahoo Mail i drugih servisa koji su tada nudili između 2 i 4 MB za svoje korisnike.

Nakon nekoliko nedelja, Google je proširio pozivnice na aktivne korisnike svoje Blogger platforme, a one su i dalje bile veoma tražene širom svijeta. Google je zahtevao pozivnice sve do februara 2007. godine, ali je “Beta” naljepnica i dalje bila tu, sve do jula 2009.

Gmail Beta

Izvor: Jason Shellen

Gmail je od starta imao veliki broj različitih funkcionalnosti, ali je 1 GB prostora bio stvar koja ih je izdvajala od konkurencije i činila veoma poželjnim servisom, jer praktično niste morali da razmišljate o prostoru za mejlove. Ikad.

Druga prvoaprilska šala

Da bi dodatno privukli korisnike, Google je prvog aprila 2005. godine duplirao skladišni prostor na 2 GB, da bi on vremenom rastao na današnjih 15 GB za svaki besplatni nalog. Najbolja stvar u ovome je što je na taj način Gmail natjerao konkurenciju da ide u korak sa njima, poboljšavajući svoje ponude, uključujući i besplatni prostor.

Nešto što je počelo kao prvoaprilska šala ubrzo je poraslo u jedan od najuspešnijih proizvoda svih vremena. Tako Gmail danas aktivno koristi preko 1,8 milijardi ljudi, što je više od Kine i SAD zajedno, a meteorski rast Gmail servisa pogledajte na video snimku ispod.

Najpopularniji email provajderi Izvor: YouTube/Stastistics and data

Nažalost, prvi april je postao sinonim za loše šale i pošalice kojima se samo djeca raduju, ali izgleda da je za Google taj dan označio početak jednog velikog servisa. Sada je samo pitanje da li će ikada postojati bolja prvoaprilska najava od Gmail servisa iz 2004. godine.