Pad interesovanja za NFT: Splasnula pomama za kupovinom digitalnih tokena

Non-fungible token je donedavno bio izuzetno interesantna tema - više nije!

Izvor: SmartLife / OpenSea / OfficialAPC

Iako su mnogi tokom posljednjih godinu dana bili prisiljeni da barem jednom pokušaju da razumiju, između ostalog i šta je NFT, najnovije brojke iz Google Trends analitike jasno pokazuju da nije došlo do trajnog interesovanja za ovu temu, kao što je to slučaj sa kriptovalutama.

Za one koji još nisu pokušali da se uhvate u koštac s ovim fenomenom, SmartLife je odavno objasnio šta je to NFT, ali ako više volite da to uradi Wikipedia - evo:

"NFT, nezamjenjivi token (Non-Fungible Token), je nezamjenjiva jedinica podataka spakovanih na blockchain u obliku digitalne knjige, koja se može prodavati i kojom je moguće trgovati. Različite vrste NFT-a mogu biti povezane s digitalnim datotekama kao što su fotografije, video i audio".

Još uvijek vam nije jasno?

Ne preostaje vam, nego da dublje zaronite u internet prostranstva i istražujete samostalno. Ali, nastavi li se trend koji pokazuju Google podaci o pretraživanju ovog pojma to bi se moglo pokazati i kao gubljenje vremena.

Međutim, jedno mjesto gdje se nestanak NFT-a nikako ne predviđa je LimeWire.

Popularna platforma za razmjenu datoteka s početka dvehiljaditih (sjećate se, olakšavala je ilegalno preuzimanje filmova i muzike) objavila je sredinom aprila da će se vratiti kao “mainstream, digitalno kolekcionarsko tržište za umjetnost i zabavu, u početku koncentrisano na muziku”. Očekuje se da će usluga biti dostupna u maju.

Ovako izgleda NFT umjetnost koja se prodaje:

Ovako izgleda NFT umjetnost koja se prodaje:

NFT je privlačio najviše pažnje na kraju 2021. godine, a tokom svih mjeseci 2022. je u konstantnom i strmoglavom padu, za koji i Google i stručnjaci prognoziraju da će se nastaviti. NFT neće više bilježiti masovno interesovanje, kao što je to slučaj sa blockchain tehnologijama, ali će ostati niša za povremene velike stvari u domenu kolekcionarskih zbirki i pojedinačnih “izleta“ po pitanju velikih ulaganja. NFT će više biti korišćen za sitnije prodaje, koje će omogućiti neki tip podrške umjetniku, proizvođaču, influnseru i slično.

Da je vrijeme velikih ulaganja u NFT prošlo pokazuje i posljednji primjer prvog prodatog tvita koji je kupljen za milione evra, a može biti prodat za manje od 300…

