Razlog više da koristite Firefox - automatski će vas štititi od špijuna

Ako planirate da otkačite Chrome sad imate razlog više za to.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Iako se već neko vrijeme igra toplo-hladno igre, što se broja korisnika i popularnosti tiče, Mozilla Firefox pregledač interneta ostaje jedan od najbezbjednijih na internetu.

Nakon dodatnih opcija za zaštitu privatnosti i lakši pregled neželjenih pratilaca tj. tracker-a, Firefox sad ih sad i automatski uklanja iz URL-ova.

Ako ste prilikom dijeljenja neke adrese primijetili gomilu čudnih i naizgled beskorisnih simbola, koji su po pravilu načičkani iza znaka pitanja vrijeme je za brigu, jer oni označavaju parametre koje kompanijama poput Facebook tj. Meta, Olytics, Drip, Vero, HubSpot, Marketo koriste za praćenje vašeg surfovanja.

Firefox je svojevremeno još sa verzijom 89 pojačao brzinu u sabotiranju tracker-a tj. sistema koji prate naše kretanje širom interneta, dok je sa novom nastavio u istom pravcu.

Posljednja izdanja ovog programa (od 101.0.1, a već je tu i 102.0 verzija) među korisnicima su od 9. juna i opremljena su nečim što se zove Query Parameter Stripping. Na ovom dodatku je da proširenu adresu automatski očisti od nepotrebnih karaktera. Aktivira se tako što se u Settings meniju (tri crtice u gornjem, desnom uglu) odabere najprije Privacy & Security (meni sa lijeve strane), a onda se unutar Enhanced Tracking Protectiona nivo zaštite koriguje na Strict.

Omogućen je i u Private režimu, s tim što se tamo aktivira na drugi način. Potrebno je u polju za upisivanje adrese sajta unijeti about:config kako bi se pristupilo naprednim podešavanjima. Nakon toga se unosi kategorija privacy.query_stripping.enabled.pbmode i podešava na true. Kada ovo uradite u privatnom režimu, tracker opcije bi trebalo da budu isključene.

Kako da isključite Enhanced Tracking Protection

Ono što morate da znate jeste da uključivanje Strict opcije u podešavanjima privatnosti može da izazove padove nekih sajtova, da se oni ne učitaju dobro ili da izgledaju djelimično učitano. Ako je to slučaj taj sajt morate da dodate na listu za izuzimanje od ovih pravila, ako on to zaslužuje. Da biste to uradili kliknite na ikonicu štita u lijevom uglu polja za unos imena sajta, kliknite na Enhanced Tracking Protection is OFF for this site i prevucite klizač da opcija bude uključena. Sajt će se opet učitati i prikazati na pravi način. Tracker opcija će biti onemogućena za dalje sajtove, ali će na tom biti uključena.

Nakon toga, ono što bi trebalo da uradite da pomognete Firefox ekipi da popravi stvar sa sajtovima na kojima morate da isključite Enhanced Tracking Protection opciju jeste da ih prijavite, kako bi situacija bila što prije sređena tako da možete da isključite tracker-e.