Winamp lansirao novu verziju nakon 4 godine - stigla podrška za Windows 11

Nekada najpopularniji muzički plejer je nakon 4 godine pauze lansirao novu verziju svog programa i donio podršku za Windows 11, poboljšanu reprodukciju audio strimova i podršku za VP8.

Ako je MP3 format sinonim za muziku, Winamp je za mnoge bio (i ostao) sinonim za muzički plejer. Legendarna rečenica "Winamp, it Really Whips The Llama's Ass!" je ostala urezana u sjećanju generacija koje su stasavale uz Windows 95, 98 i XP računare (Windows Me želimo da zaboravimo). Ipak, nekada najpopularniji muzički plejer je vremenom dobio ozbiljnu konkurenciju, puštanje muzike za MP3 plejera i telefona je postalo sve zastupljenije, a ni rastuća industrija muzičkog striminga mu nije pomogla.