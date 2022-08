Realme C30: Vjerovatno jedan od najboljih u klasi - sjajno izgleda, ima bržu memoriju i mega bateriju

Trendi dizajn, solidne performanse i povoljna cena su glavni aduti novog entry-level telefona realme C30.

Realme, kompanija koja je zabilježila najveći rast isporuka u Evropi od početka godine, zvanično je predstavio pametni telefon početnog nivoa, realme C30, sa svjetlucavim dizajnom vertikalnih pruga koji privlači pažnju već na prvi pogled.

Takođe, dobra vijest je to da je realme C30 kod nas već u slobodnoj prodaji širom zemlje.

Opremljen procesorom Unisoc Tiger T612 (12 nm, osam jezgara), realme C30 postiže rezultat od 224.233 boda na AnTuTu testovima. Štaviše, C30 je ovo postigao u sprezi sa UFS 2.2 memorijom, koja može da obezbijedi duplo veću brzinu čitanja i pisanja podataka od eMMC 5.1 memorije.

Ovo je važno, jer većina konkurenata u ovom segmentu štedi, koristeći UFS 2.2 samo na svojim modelima srednjeg i visokog kvaliteta, dok ga realme C30 koristi i u najnižem cenovnom rangu, od 144 evra.

Dizajniran da bude najelegantniji pametni telefon početnog segmenta u 2022. godini, realme C30 dolazi sa dizajnom vertikalnih pruga, kućišta debljine svega 8,5 milimetara pritom kombinujući vizuelno isticanje sa lakoćom korišćenja zbog reljefaste podloge, koja se lakše drži. Kao rezultat toga, realme C30 je najtanji mobilni telefon u svom segmentu, a dinamičan dizajn i tekstura čine da izgleda futuristički i trendi. Ovaj pametni telefon dolazi u tri boje: plava, zelena i crna.

Što se tiče baterije, realme C30 nastavlja sa prednostima baterije C serije od 5.000 mAh tako da može da traje i do 35 dana u stanju pripravnosti. Naravno, autonomija tokom realnog korišćenja je dan, dva, a puni se klasičnim micro USB konektorom i punjačem koji se dobija u kutiji sa telefonom (jačina 10 vati).

LCD ekran je dijagonale 6,5 inča i prikazuje sliku HD+ rezolucije, dok je u kapljični notch smeštena selfi kamera rezolucije pet megapiksela sa mogućnošću otključavanja telefona skeniranjem lica. Na poleđini je unaprijeđena AI kamera rezolucije 8 megapiksela i to samo jedna, verovali ili ne! Kamera ima AI magiju za portrete i analizu kadra za kvalitetnije slike i snimke, a tu je i LED za osvjetljavanje i blic.

Android 11 presvučen je Realme Go Edition korisničkim okruženjem koji upotrebljava laganije Go i Lite aplikacije kako bi osmojezgarni procesor radio bolje sa 2 GB RAM i 32 GB memorije, koliko realme C30 nudi. Takođe, tu je microSD slot za kartice kapaciteta do jednog terabajta, a za povezivanje na raspolaganju su Bluetooth, 3,5 mm audio, (Glonass, Beidou, Galileo) GPS, 2.4 GHz WI-Fi, LTE tj. 4G mreža i Dual SIM + dodatno mjesto za microSD karticu (slot sa tri mesta, što je rijetkost i u višoj klasi).

Telefon je u Srbiji dostupan po cijeni od oko 144 evra.