Apple testirao, pa odustao od vraćanja skenera otiska prsta

Iako je tehnološki div testirao Touch ID, ne očekuje se da ga u doglednoj budućnosti ponovo vidimo na flagship iPhone uređajima.

Kada je Apple 2017. godine predstavio iPhone X, to nije označavalo samo kraj Home dugmeta na flagship uređajima, već i kraj Touch ID sistema otključavanja otiskom prsta. Ovaj vid utentifikacije je zamjenio sistem otključavanja licem, nazvan Face ID, a od tada, pa do danas, glasine se kružile o mogućem povratku skenera otiska prsta, ali se to i dalje nije ostvarilo.