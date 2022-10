Lenovo prikazao prototip telefona koji se odmotava

Tehnologija fleksibilnih OLED ekrana nija strana kompaniji Lenovo, ali sada su je podigli ljestvicu više i predstavili ekran koji se odmotava.

Izvor: YouTube / Lenovo

Tech World 2022, konferencija koju danas održava kompanija Lenovo je u punom jeku, a na njoj se mogu vidjeti tehnologije koje će u budućnosti stići na tržište, kao i neke koje nikada neće, ali su svakako vrlo interesantne. Jedna od najupečatljivijih demonstracija sa ovogodišnje konferencije je svakako predstavljanje prototipa telefona koji može da odmota svoj ekran i proširi njegovu dijagonalu od 5 inča, na 6,5 inča, jednostavnim dodirom dugmeta sa strane.

Ne samo da ovaj telefon može da proširi svoju "radnu površinu", već ima mogućnost da se dinamički prilagođava prikazanom sadržaju, pa ako korisnik gleda video čiji odnos je 16:9, nema potrebe da se odmotava do kraja, već to čini samo do granica prikazanog videa.

Fleksibilni OLED ekrani nisu nova tehnologija ove kompanije. Lenovo je 2020. predstavio svoj ThinkPad X1 Fold laptop sa ekranom na preklop, a kako je Motorola deo ove kompanija, vjerovatno ste upoznati sa njihovom Motorola Razr serijom pametnih telefona na preklop, čiji najnoviji uređaj je lansiran sredinom avgusta. Obe kompanije će nesumnjivo nastaviti da rade na novim oblicima i slučajevima upotrebe prenosivih uređaja sa fleksibilnim OLED ekranima.

Osim prototipa telefona, Lenovo je takođe prikazao i laptop sa ekranom koji se odmotava i svojim ima mogućnost vertikalnog proširivanja dijagonale monitora radi lakšeg multitaskinga i skrolovanja kroz sadržaj.

Kompanija nije rekla kada bi ove uređaje mogli da očekujemo na tržištu, ali ako uzmemo u obzir slične uređaje drugih kompanija, poput Oppo X 2021 prototipa, ne očekujemo da će se to desiti uskoro.