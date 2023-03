Huawei P60, P60 Pro i P60 Art: Nevjerovatne kamere, umjetnost i dvosmjerna satelitska komunikacija

Glavna kamera sa podesivim fizičkim otvorom blende, Snapdragon 8+ Gen 1, odličan ekran i prepoznatljiv dizajn - ovo su tri nova telefona Huawei P60 serije.

Nakon inovativnog Mate 50 Pro telefona, kompanija Huawei je upravo lansirala i svoje najnovije flagship telefone - P60, P60 Pro i P60 Art. Razlike između modela u novoj P seriji su vrlo male, a koje su i šta ovi uređaji donose novo možete saznati u nastavku.

Dizajn i ekran

Ukoliko posmatrate siluete novih uređaja, niko vam neće zamjeriti što ne možete da prepoznate o kom telefonu se radi, jer su sva tri P60 modela identičnih dimenzija, dok su njihove težine ono što ih razlikuje. Ipak, ta razlika je maksimalno 9 grama između najlakšeg i najtežeg modela, što je gotovo zanemarivo.

Iako se prednje strana ne razlikuje previše od konkurentskih telefona, pozadina je ono po čemu se P60 serija izdvaja. U zavisnosti od modela, postoje različite boje i načini prelamanja svjetlosti, ali ono po čemu se P60 Art model prepoznaje jeste "ostrvo" kamere koje zaista izgleda kao ostrvo, sa sakrivljenim linijama umjesto pravougaonog oblika na P60 i P60 Pro telefonima.

Sva tri telefona koriste ekran istih specifikacija - zakrivljeni OLED panel, dijagonale 6,67 inča i rezolucije 1.220 x 2.700 piksela, koji podržava prikaz visokog dinamičkog opsega. Tehnologija displeja je LTPO, što znači da je prisutno dinamičko osvežavanje brzinom od 1 do 120 Hz, što bi trebalo da smanji potrošnju energije za 29 odsto. Prisutna je X-True tehnologija imerzije, kao i TUV Rheinland sertifikat, pa kupci neće previše naprezati oči tokom dugih sesija korišćenja telefona.

Performanse

Za dobre performanse, kompanija Huawei je iskoristila prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1 čipset, koji nema 5G funkcionalnost. Iako nije u pitanju najbolji čip iz ponude kompanije Qualcomm, nema sumnje da će korisnici i dalje biti veoma zadovoljni svakodnevnim korišćenjem, ali i najtežim zadacima.

P60 model je dostupan sa 128, 256 ili 512 GB interne memorije, P60 Pro sa 256 ili 512 GB, su konfiguracije sa 512 GB i 1 TB prostora rezervisane za P60 Art. Nažalost, ne znamo koliko će RAM biti dostupno, ali očekujemo da to budu kombinacije sa 8 i 12 GB.

Kamere

Stigli smo i do možda najvažnijeg aspekta P60 serije - kamera - čiji kvalitet se povećava od modela do modela. Sva tri telefona poseduju glavnu kameru od 48 megapiksela, koja koristi podesivi fizički otvor blende - od f/1.4 do f/4.0 - što smo već imali priliku na vidimo na Huawei Mate 50 Pro, a sekundarne kamere su ono što ih razlikuje. P60 dolazi sa ultraširokougaonom kamerom od 13 MP i periskopskim senzorom od 12 MP, dok P60 Pro posjeduje bolju periskopsku kameru od 48 MP. P60 Art je vrhunac ponude, te ovaj uređaj koristi istu periskopsku kameru kao P60 Pro i dodaje bolji ultraširokougaoni senzor od 40 MP. Sva tri telefona imaju istu 13-megapikselnu selfi kameru.

Huawei P60 serija Izvor: Sparrows News

Baterija i satelitska komunikacija

Kapacitet baterije u P60 i P60 Pro modelima je istih 4.815 mAh, s tim da se P60 puni snagom od 66, a Pro model snagom od 88 W. P60 Art koristi novu silicijum-ugljeničnu bateriju kapaciteta 5.100 mAh, koja se puni snagom od 88 W. Bežično punjenje od 50 W je isto na svim P60 telefonima.

Na novim uređajima je prisutna druga generacija satelitske komunikacije, koja dozvoljava obostranu komunikaciju. Drugim riječima, korisnicima je na raspolaganju mogućnost slanja, ali i primanja SMS poruka putem satelita u uslovima kada se nalaze na lokaciji na kojoj mobilna mreža nije dostupna.

Cijena i dostupnost

Svi najavljeni telefoni su trenutno dostupni samo u Kini, a informacije o globalnom lansiranju još uvijek nisu poznate, kao ni koji model možemo da očekujemo. Za Huawei P60 je potrebno izdvojiti najmanje 4.488 juana (oko 603 evra), za P60 Pro 6.988 juana (oko 940 evra), dok će P60 Art koštati 8.988 juana (oko 1.208 evra). Uzimajući u obzir razlike, nema sumnje da je regularni model najbolja ponuda u seriji.