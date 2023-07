Ostalo je još nešto više od mjesec dana do lansiranja iPhone 15 serije, a poznati analitičar je sada potvrdio neke glasine koje su kružile.

Izvor: Douyin

Do lansiranja nove serije iPhone pametnih telefona ostalo je još samo nekoliko nedjelja, a očekivanja su velika, pogotovo nakon glasina koje o njima već mesecima kruže. Sada, poznati analitičar Mark Gurman je potvrdio neke od njih, ali i izneo tvrdnju koju niko nije želeo da čuje - povećanje cijena.

Prema Gurmanu, ostalo je samo da Apple i zvanično potvrdi da će iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max modeli biti izrađeni od titanijuma, nešto što je gigant već godinama želeo da donese, a što smo prošle godine imali priliku da vidimo na Watch Ultra pametnom satu. Ovo će nove telefone učiniti lakšim i snažnijim od nerđajućeg čelika koji je korišćen na prethodnim generacijama.

Gurman je ponovio i ono što smo nedavno mogli da vidimo, odnosno da je Apple riješio da osjetno smanji debljinu okvira ekrana, sa 2,2 mm na 1,5 mm, zbog čega će ekrani na novim telefonima nuditi najimerzivnije iskustvo na tržištu - titula koja trenutno pripada Xiaomi 13 pametnom telefonu.

Kao što smo mogli da vidimo u procurelom kodu beta verzije iOS 17 operativnog sistema, Gurman nema sumnje da će prekidač za utišavanje zvuka nestati nakon 16 godina postojanja, odnosno da će ga zamijeniti dugme koje će korisnici moći sami da programiraju. Dodatno, Apple neće čekati krajnji rok Evropske unije za implementaciju USB-C porta, te će Lightning konektori biti zamijenjeni već ove godine.

Vidi opis IPhone 15 Pro modeli donose titanijum, naprednije ekrane i još veću cijenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube / Matt Talks Tech Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Twitter / @PhoneDesigner Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Twitter / @PhoneDesigner Br. slika: 10 10 / 10

Nažalost, ove promene će uticati na cijenu Pro modela, za koje Gurman kaže da će skočiti kako na evropskom, tako i na američkom tržištu, i to čak za do 200 dolara. Ukoliko uzmemo u obzir da su cijene iPhone uređaja već skočile prošle godine (na nekim tržištima i do 26%), sigurni smo da je ovo posljednja stvar koju su kupci željeli da čuju.

Kada su u pitanju ne-Pro modeli, oni koji su se nadali većim brzinama osvježavanja ekrana će ostati razočarani. iPhone 15 i iPhone 15 Plus će se i dalje osvježavati 60 puta u sekundi, što je zaista nevjerovatno ukoliko uzmemo u obzir da niža srednja klasa Android telefona nudi duplo veće brzine. Ono što je novo na ovim modelima jeste da će Apple konačno ukloniti notch i donijeti isti Dynamic Island izrez koji smo prošle godine vidjeli na iPhone 14 Pro modelima.

BONUS VIDEO: