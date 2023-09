iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max: Titanijum, moćne performanse i USB-C

Sve što treba da znate o najmoćnijim pametnim telefonima kompanije Apple.

Izvor: Apple

Na događaju nazvanom Wonderlust, kompanija Apple je lansirala svoje najnovije uređaje, a među njima i najmoćnije pametne telefone koje u ovom trenutku može da ponudi - iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

Šta je novo, koja su unapređenja i koliko će novi modeli koštati možete pročitati u nastavku:

iPhone 15 Pro serija DIZAJN

Dimenzije: 146,6 x 70,6 x 8,3 / 159,9 x 76,7 x 8,3 mm

Težina: 187 / 221 g

Materijali: Titanijum, staklo

Zaštita: IP68, Ceramic Shield

Zvučnici: Stereo

SIM: Dual Nano-SIM, eSIM

Ostalo: USB-C (USB 3), NFC

Apple je konačno ostvario dugogodišnju težnju da svoje pametne telefone izradi od titanijuma, i to ne od bilo kakvog - u pitanju je titanijum stepena 5, legura koja je lagana, čvrsta i veoma otporna na koroziju, a koju je agencija NASA upotrebila za izgradnju svog marsovskog rovera. Ovo znači da su novi Pro modeli otporniji nego ikad prije, ali i najlakši do sada. Zapravo, novi modeli su lakši za 19 grama u odnosu na svoje prethodnike.

Iako je bilo riječi da ćemo videti novi dizajn rama, sa zakrivljenim zadnjim ivicama kao na iPhone 5c modelu, to se nije desilo - ram je i dalje ravan, a njegove ivice su blago zaobljene. Apple se ovaj put odlučio na brušenu teksturu, što znači da najskuplji iPhone telefoni više neće biti magnet za otiske ukoliko se koriste bez maske.

Na ramu se nalaze neke stvari koje smo viđali i prethodnih godina, poput POWER dugmeta i tastera za kontrolu jačine zvuka, ali i neke novine. Prva je ta da je Apple nakon 16 godina uklonio prekidač za utišavanje zvuka i zamenio ga Action tasterom. Njegova funkcionalnost ostaje ista kao što je to bio slučaj sa prekidačem, s tim da je znatno unapređena, jer pored utišavanja zvuka, korisnici sada mogu sami da programiraju šta pritiskanje ovog tastera radi.

Druga novina je diskutabilno i najznačajnija, a u pitanju je implementacija USB-C porta, univerzalnog rješenja koje je zamijenilo Lightning. Kupci novih iPhone modela sada mogu da koriste punjače Android uređaja, čime je eliminisana potreba za nošenjem drugog kabla. Ovaj port se pridržava USB 3 standarda, što će posebno biti važno onima koji preferiraju da podatke na računar prenose žično, jer je sada na raspolaganju brzina prenosa do 10 Gbps.

Još jedna značajna promjena u dizajnu jesu najtanji okviri ekrana na iPhone uređajima do sada. Kompanija je uspjela da ih smanji, ali i da zadrži iste dijagonale ekrana, a to je postigla tako što je smanjila i ukupne dimenzije samih telefona, pa bi isti trebali da budu komforniji za korišćenje.

iPhone 15 Pro serija EKRAN

Ekran: LTPO Super Retina XDR OLED

Dijagonala: 6,1 / 6,7 inča

Rezolucija: 1.179 x 2.556 / 1.290 x 2.796 piksela, 460 ppi

Brzina osvježavanja: Od 1 do 120 Hz

Osvjetljenje: Do 2.000 nita

Prikaz: HDR10, Dolby Vision

Izvor: Apple

Osim tanjih okvira, što će nesumnjivo doprinijeti imersivnijem iskustvu gledanja sadržaja, na prvi pogled se ništa nije promenilo kada su ekrani iPhone 15 Pro serije u pitanju, ali nisu ni morali, jer su u pitanju vrhunski paneli koji pripadaju samom vrhu tržišta.

Apple se pridržava rezolucije i gustine piksela za koje smatra da pružaju najbolje iskustvo korišćenja, a prave filmofile će nesumnjivo privući mogućnost prikaza HDR10 i Dolby Vision sadržaja.

Svakodnevno korišćenje će i ovaj put biti svilenkasto glatko zahvaljujući ProMotion tehnologiju, odnosno brzini osvježavanja do 120 Hz, a kako je ista dinamička, to znači da se može spustiti na samo 1 Hz, pa korišćenje Always-On funkcije neće previše naškoditi autonomiji baterije.

Jedna od novina koju nam Apple donosi kroz novi operativni sistem jeste StandBy režim koji će iPhone 15 Pro modele pretvoriti u svojevrsan hub, preko kojeg će se, osim prikaza bitnih informacija, pristupati i određenim vidžetima i funkcijama dok se telefon puni pod određenim uglom.

iPhone 15 Pro serija PERFORMANSE

Čipset: A17 Bionic Pro

Procesor: Šestojezgarni, sa 2 glavna i 4 efikasna jezgra

Grafika: Šestojezgarna

Proizodni proces: 3 nm

Interna memorija: 128 (Pro) / 256 / 512 / 1024 GB, NVMe

Operativni sistem: iOS 17

Izvor: YouTube / Apple

Za najbolje performanse na tržištu, Apple je uposlio najnoviji A17 Pro čipset sopstvenog dizajna. U pitanju je rješenje sa dva glavna jezgra zadužena za performanse, za koje kompanija tvrdi da su 10% bolje u odnosu na A16 Bionic, kao i četiri energetski efikasna jezgra.

Kada je grafika u pitanju, takođe je na raspolaganju šest jezgara koja bi, prema riječima giganta, trebala da ponude 20% bolje performanse u igrama i drugim grafički zahtjevnim zadacima, a tu je i četiri puta brža Ray Traycing tehnologija u odnosu na prethodnika. Koliko je moćan novi čip možda najbolje pokazuje podatak da će iPhone 15 Pro moći da pokrene neke naslove sa konzola kao što su Resident Evil Village i Assassin's Creed Mirage.

Kada je softver u pitanju, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max će od prvog momenta pokretati najnoviji iOS 17 operativni sistem, koji donose brojne nove funkcije, a isti očekujemo da vidimo i na starijim modelima već sljedeće nedjelje.

iPhone 15 Pro serija KAMERE

Glavna kamera: 48 MP, Sensor-Shift OIS, f/1.8, 1/1,28", 1,22 µm, Dual Pixel PDAF

Telephoto kamera: 12 MP, OIS, 3x optički zum, f/2.8, 1,0 µm, PDAF // 12 MP, 3D Sensor-Shift OIS, 5x optički zum, f/2.8, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF

Ultraširokougaona kamera: 12 MP, 120°, 1/2.55", f/2.2, 1,4 µm, Dual Pixel PDAF

Selfi kamera: 12 MP, OIS, f/1.9, 1/3,6", 1,22 µm, PDAF

Izvor: YouTube / Apple

Kao i do sada, kupci novih Pro modela će na raspolaganju imati sistem trostrukih kamera koje se nalaze na poleđini telefona, ali ono što je odmah uočljivo i zaista impresivno jeste to da će sve kamere, pa i selfi, biti optički stabilizovane i imati mogućnost autofokusa.

Glavna kamera zadržava rezoluciju od 48 MP, ali kompanija tvrdi da je unaprijedila senzor, što bi trebalo da bude najuočljivije u noćnim uslovima, gdje se obećavaju duplo bolje performanse.

Najveća promjena nam stiže u vidu periskopske kamere od 12 MP, sa 5x optičkim zumom, na iPhone 15 Pro Max modelu, dok će kupci 15 Pro na raspolaganju imati telefoto senzor iste rezolucije, ali sa 3x optičkim zumom.

Unapređena je i ultraširokougaona kamera, pa bi fotografisanje u uslovima slabijeg osvjetljenja sada trebalo da da bolje rezultati, ali ono što se posebno ističe kod ovog modula jeste da nudi mogućnost makro fotografisanja.

Zahvaljujući boljem čipsetu i bržem prenosu podataka koje nudi USB 3 standard, iPhone 15 Pro modeli sada mogu da fotografišu ProRAW fotografije u rezoluciji od 48 MP, kao i da snimaju i istovremeno eksportuju ProRes 4K@60fps video na eksterne uređaje.

iPhone 15 Pro serija BATERIJA I PUNJENJE

Baterija: Litijum-jonska

Punjenje: 20 W žično, 15 W bežično

Nažalost, Apple izostavlja mnoge informacije iz liste specifikacija, a jedna od njih je i kapacitet baterija, pa to nećemo saznati dok neko ne otvori nove modele. Do tada, moramo da se oslonimo na informacije koje nam kompanija pruža, a to je da je će kupci na raspolaganju imati mogućnost da do 23 (Pro), odnosno 29 sati (Pro Max) reprodukuju video, kao i da muziku slušaju do 75, odnosno 95 sati prije nego što bude potrebno da se telefoni napune.

Kada je žično punjenje u pitanju, bojimo se da ništa nije bolje nego pre, uprkos prelasku na USB-C. Tu je i dalje podrška za istu snagu punjenja od 20 W, a Apple kaže da je dovoljna da za pola sata bateriju napuni do 50%.

Međutim, podrška za bežično punjenje je mnogo interesantnija. iPhone 15 i iPhone 15 Pro telefoni su prvi uređaji koji podržavaju najnoviji Qi2 standard bežičnog punjenja, a kako i ne bi - ipak je Wireless konzorcijum razvio ovaj standard po ugledu na Apple-ove MagSafe punjače.

iPhone 15 Pro serija CENA

Cijena: 999 / 1.199 dolara

Izvor: YouTube / Apple

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max modeli će se zvanično naći u prodaji od 22. septembra u SAD, a očekujemo da ih vidimo na našem tržištu već krajem mjeseca ili početkom sljedećeg. Kupci će moći da biraju između crne, bijele, plave i "prirodne" titanijum boje.

Cijena u SAD je 999 dolara za iPhone 15 Pro, sa 128 GB interne memorije, dok je za iPhone 15 Pro Max potrebno izdvojiti 1.199 dolara u početnoj konfiguraciji sa 256 GB. Cijene u Evropi će ostati iste, pa se nadamo da u Srbiji nećemo morati da izdvajamo više od već paprenih 1.553 i 1.734 evra, koliko su iPhone 14 Pro modeli koštali u prodavnicama prošle godine.

