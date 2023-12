Kreativci okupljeni na jednom mjestu: Sajam inovatora i investitora u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

U Banjaluci je danas održan Sajam inovatora i investitora, na kojem je učestvovalo preko 150 prijavljenih, a koji su organizovali Gradska razvojna agencija "CIDEA" u saradnji sa Gradom.

Sjam ima za cilj da predstavi najbolje prototipe i ideje širom Republike Srpske potencijalnim investitorima i organizacijama koji nude brojne programe podrške za razvoj inovacija.

Na sajmu se prijavilo oko 60 inovatora, ali i 70 investitora.

Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da je ovakav sajam dobro mjesto za nove prilike, jer su zajedno okupljeni i inovatori, investitori, predstavnici Grada, Vlade RS, ali i nevladinih organizacija.

"Suština sajma je da probudimo inovativnost i kreativnost. Dobre ideje će uvijek naći svoj put. Želimo da izgradimo jedan sistem u kojem sarađuju investitori, inovatori, Grad Banjaluka, Vlada i nevladin sektor. Imali smo do sada 25 sajmova mladih, a danas su tu i investitori".

Stanivuković kaže da su neki od ideja koje će biti predstavljene i dizajnirani robot koji pomaže djeci sa posebnim potrebama, ali i uređaj za mjerenje gustine i dubine snijega.

Jedni od izlagača su i studenti sa Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, koji su, zajedno sa višim asistentom Nikolom Kukrićem, predstavili tri patenta - sistem za upravljanje mikroklime u plastenicima, uređaj koji ogrtaničava buku unutar kafića i uređaj koji mjeri kvalitet vazduha.

"Napravili smo prvu domaću platformu vazduh.net gdje možete pratiti kvalitet vazduha, a podaci koji se skladište u našem sistemu su dostupni za naučna istraživanja".

Takođe, na sajmu su svoj izum pod nazivom "Energetski dupli krov" predstavili i Stojan Đakić i Aleksa Vrtunić.

"On funkcioniše tako da se kupi sunčeva energija tokom ljeta putem krova, koja može služiti za grijanje bazena, staračkih domova, škola, vrtića i slično. Ujedno se hladi i donji dio krova. Voda pokupi toplotu i odnese je sanitarnu ili bazensku vodu, a krov ostane ohlađen, tako da se ne koristi energija za hlađenje i klime gotovo da nisu potrebne", pojasnio je Đakić.

Vukota Dakić iz Prnjavora, predstavio je ideju uvođenja autopilota u sistem gradskog prevoza.

"To nije neka inovacija, ali se i dalje ne vidi na našim prostorima. Da bi se dobila efikasnija gradska vožnja, trebao bi se implementirati autopilot koji bi vozio po jednoj ruti od tačke A do tačke B i stajao na stanicama između kako bi to sve išlo brže".

